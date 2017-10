Uomini e Donne/ Anticipazioni: Matteo Mazzoleni a Verona, il messaggio ad Alex Migliorini (Trono Classico)

Alex Migliorini (Instagram)

Sono principalmente tre i corteggiatori che hanno fatto breccia nel cuore di Alex Migliorini, ma ce n’è uno che negli ultimi giorni, nel corso di una breve visita in quel di Verona, ne ha approfittato per lasciare un breve messaggio al suo amato tronista. Si tratta di Matteo Mazzoleni, che con un breve filmato condiviso di recente sulle Instagram Stories, ha ammesso di trovare la città di Alex molto bella: “Bella però Verona, bella bella bella bella bella. Ti tengo controllato Ciccio!”. Le sue parole, naturalmente, non sono sfuggite alle sue già numerosissime fan, che in questo messaggio hanno fiutato la sua assoluta disponibilità, in caso di scelta, a trasferirsi e dare vita a una possibile convivenza. Ma sarà proprio lui a fare breccia nel cuore del tronista? La strada è ancora lunga, ma Matteo Migliorini, a quanto pare, non ha alcuna intenzione di arrendersi alle prime difficoltà.

SOLEIL SORGÈ E LUCA ONESTINI, ROTTURA IN DIRETTA?

Oggi avrà inizio una nuova settimana di programmazione per Uomini e Donne, e anche se i nuovi tronisti sono pronti a deliziare il pubblico di Canale 5 con le nuove esterne dedicate alle loro storie d’amore, tutti gli occhi sono puntati sulla casa del Grande Fratello Vip 2017. Proprio nel noto reality di Canale 5, infatti, se le indiscrezioni saranno confermate, questa sera Luca Onestini verrà lasciato in diretta nazionale da Soleil Sorgè, che dopo aver scoperto alcuni contatti telefonici tra il suo fidanzato e Giulia Latini, di recente è stata pizzicata in compagnia di Marco Cartasegna. In questa storia ha più volte detto la sua anche Gianlmarco Onestini, che dopo essersi scagliato contro Soleil sui social, ha recentemente espresso il suo pensiero anche sulle pagine del noto settimanale Spy: “Questi fatti con Cartasegna danneggeranno ulteriormente il loro già fragile rapporto - ha detto il fratello di Luca - Con Marco potrebbe esserci qualcosa, ma potrebbe anche semplicemente essere una strategia per avere notorietà”.

