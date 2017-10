Uomini e Donne Oggi / In onda il Trono Classico: Mattia e Paolo allo scontro, e Sabrina? (oggi, 9 ottobre)

Tronisti Uomini e Donne 2017

Anche questa settimana, Uomini e Donne parte con una nuova puntata del Trono Classico. I quattro tronisti tornano in studio e si parte con Sabrina Ghio e il recall della scorsa puntata. Anche questa settimana, la tronista è uscita con i due Nicolò, così la De Filippi manda in onda è quella con Nicolò Raniolo: i due chiacchierano e il corteggiatore le svela che non potrà mai essere romantico e premuroso come il suo rivale; così Sabrina si sbilancia dicendo che non lo vorrebbe mai. Tornati in studio, tra i corteggiatori della tronista nasce una discussione causata proprio dal fatto che il fatto di uscire con Nicolò R cozza con le dichiarazioni fatte da Sabrina in merito all'uomo che vorrebbe al suo fianco. Parte allora l'esterna con Nicolò Fabbri, che si divide tra avventura e dolcezza, visto infatti che il corteggiatore infatti le regala un completino per sua figlia Penelope, che Sabrina apprezza particolarmente. In studio la corteggiatrice è infatti visibilmente commossa ma confessa a Maria di aver paura di essere giudicata dagli altri come una cattiva mamma per il percorso che ha voluto intraprendere a Uomini e Donne.

MATTIA E PAOLO ANCORA RIVALI

Sabrina intanto rivela di avere alcuni dubbi su Nicolò visto che ha saputo che il corteggiatore va spesso a ballare ed è molto attivo sui social. Si continua ancora con la tronista che è uscita per la prima volta con Simone ma una volta tornati in studio si torna a discutere quando la tronista scopre che Nicolò F. ha chiesto a Simone e agli ragazzi corteggiatori di andare a ballare stasera insieme! La conduttrice stempera passando alle esterne dei due tronisti, entrambi usciti con Angela. Cocktail con Mattia che definisce la corteggiatrice "una bella scoperta". Il tronista svela che vorrebbe che lei si dichiarasse per lui così scattano i primi contatti fisici. L'esterna con Paolo invece si svolge al tramonto tra confidenze e impressioni sull'inizio del loro percorso. Angela ha un doppio regalo per Paolo: un braccialetto e una canzone!

