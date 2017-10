VERONICA ANGELONI/ Lacrime per la pallavolista e lo scandalo delle sigarette rubate (Grande Fratello Vip 2017)

Veronica Angeloni al Grande Fratello Vip 2017

LO SCONTRO CON SIMONA IZZO: LE SIGARETTE RUBATE

Veronica Angeloni continua a vivere la sua esperienza al Grande Fratello Vip 2017 con estrema difficoltà. L'ultima diretta in particolare è stata una dura prova per la pallavolista, che entrata in contrasto volontario con Simona Izzo. La sua nomination è stata destinata infatti alla regista e le sue motivazioni hanno spinto la concorrente a richiedere subito un confronto. Veronica aveva già avuto modo di mostrare la propria insofferenza verso la Izzo in precedenza, durante lo scontro fra la regista e Carmen Di Pietro. Alla fine è stato proprio quell'episodio a convincerla a votare l'attrice, convinta che sia abituata a non dire la verità. Il sospetto che abbia davvero rubato le sigarette, come si presume abbia rivelato a Carmen in privato, è ancora molto forte nella Angeloni. La Izzo tuttavia non è una persona semplice con cui entrare in contrasto ed anche per questo le tensioni all'interno della Casa non potevano che aumentare. Sembra tuttavia che la concorrente abbia dato la sua nomination non solo per il famoso scandalo delle sigarette, ma anche per altri motivi non ben specificati. Forse è stato proprio questo a spingere Simona a richiedere dei chiarimenti fin dai minuti successivi alla diretta.

VERONICA ANGELONI: TUTTA COLPA DELLE ''SIGARETTE''

Il Gf Vip 2017 ci ha mostrato Veronica Angeloni fortemente combattuta in quest'ultima settimana. L'abbiamo vista scontrarsi a viso aperto con Simona Izzo, che l'ha portata fino alle lacrime. In particolare nella giornata di giovedì le due donne hanno avuto modo di chiarire le proprie posizioni riguardo alla nomination, ma alla fine è stata Veronica a perdere credibilità agli occhi dei telespettatori. In molti hanno infatti notato sui social che Veronica ha cambiato versione in merito alla nomination, dando motivazioni diverse riguardo al suo gesto. Spiegazioni che alla fine sembrano non aver convinto del tutto anche la Izzo, che forse ora pensa di essere vittima di un nuovo complotto. Veronica invece è rimasta molto scossa dalla lite con la regista, ma è riuscita a trovare conforto in Ignazio Moser e i fratelli Rodriguez. Le lacrime sono state inevitabili per la pallavolista, che ha ammesso di essere rimasta scossa soprattutto per il legame che aveva creato con Simona e dall'accusa di tradimento dell'attrice. Nonostante le parole amichevoli dei tre amici, la Angeloni ha potuto contare anche sul supporto di Luca Onestini, che ha ringraziato con un grande abbraccio.

MENO LACRIME E PIU' DETERMINAZIONE PER LA PALLAVOLISTA

E' difficile credere che una persona così emotiva come Veronica Angeloni riesca a rimanere al Gf Vip 2017 fino alla fine. Le settimane trascorrono sempre più lentamente e visti i contrasti vissuti negli ultimi giorni, è facile che la concorrente non riesca a reggere il confronto con la pressione. Essendo una sportiva, Veronica è abituata a fare lavoro di squadra ed a stringere un rapporto forte con tante persone, ma allo stesso tempo espone troppo di se stessa e si rende vulnerabile. Caratteristiche che le sono state fatte notare da altri concorrenti con cui è riuscita a risollevarsi in seguito alla crisi di pianto, avuta nella giornata dello scorso giovedì. Senza il supporto di una personalità forte, la Angeloni potrebbe crollare nuovamente per terra e non riuscire a risollevarsi. Non sembra che i telespettatori abbiano ricevuto inoltre un'impressione positiva della pallavolista, dato che nell'ultimo confronto con Simona Izzo ha cambiato motivazione più di una volta per giustificare la nomination data all'attrice. Non avere dalla propria parte il pubblico italiano potrebbe portarla ad una sconfitta certa anche durante un confronto con inquilini della Casa meno forti.

