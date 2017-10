X-Files 11/ Gillian Anderson lascia: l'undicesima stagione sarà l'ultima?

Gillian Anderson

Nell'undicesima stagione di X-Files dovremo dire addio alla nostra amata Dana Scully? Sembra proprio di sì, almeno alla luce delle ultime dichiarazioni rilasciate proprio dall'attrice che da 14 anni le presta il volto, Gillian Anderson. L'attrice è molto impegnata anche sul set di altre serie e film ma è tornata volentieri a Vancouver per dare vita ad una nuova stagione di X-Files dopo il successo del revival dello scorso anno. Proprio ieri, durante il panel del Comic Con di New York, l'attrice ha preso la parola per dire la sua sulla serie ma, soprattutto, per rivelare i suoi dubbi riguardo ad un ritorno sul set per nuovi episodi e per una possibile dodicesima stagione.

GILLIAN ANDERSON PRONTA A DIRE ADDIO ALLA SERIE?

Le brutte notizie per i fan di X-Files arrivano proprio da New York e riguardano la protagonista della serie ideata da Chris Carter ormai 14 anni fa. Il medico patologo e agente speciale dell'FBI Scully potrebbe lasciare la serie e questi episodi in onda nel 2018 potrebbero essere gli ultmi con lei. A chi le chiedeva notizie su un rinnovo e una dodicesima stagione, l'attrice ha riferito: "No, non penso di tornare, l'undicesima stagione segnerà la fine della mia esperienza a X-Files". E ancora: "Non so se Dana mi mancherà. Dovreste chiedermelo tra qualche anno, quando avrò davvero chiuso la porta. Sapete, c'è sempre stata questa voglia di dire 'forse un'altra ancora', ma quando davvero sarà tutto finito, chiedetemelo di nuovo e vi saprò rispondere". I nuovi episodi della serie andranno in onda negli Usa e su Fox Italia nel 2018 e fino ad allora, i fan faranno meglio a concentrarsi su quello.

© Riproduzione Riservata.