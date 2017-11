ACHILLE LAURO E EDOARDO MANOZZI/ I Compositori di Pechino Express abbandoneranno il reality?

Achille Lauro ed Edoardo Manozzi, I Compositori a Pechino Express 2017

I COMPOSITORI PERDONO IL BONUS

Pechino Express 2017 ha messo a dura prova la permanenza dei #Compositori nell'ultima tappa, per via della vittoria finale delle #Caporali. Gli attriti fra i quattro Viaggiatori durano ormai dall'ingresso di Achille Lauro e Edoardo Manozzi e anche se non ci sono stati nuovi scontri, i due rapper rientrano nel mirino della vendicatrice Antonella Elia e della più pacata Jill Cooper. Al traguardo finale, i #Compositori sono infatti arrivati penultimi e sono stati scelti dalle vincitrici al posto dei #Maschi, ma la busta nera ha deciso di salvare i due rapper. Tutta la gara in realtà non può dirsi del tutto vincente per la coppia dei giovani Viaggiatori, che sono riusciti comunque a posizionarsi secondi durante la prima gara, in cui si sono dovuti trasformare in due ninja per colpire il feticcio di Costantino della Gherardesca con le shuriken. I due concorrenti sono infattti partiti per secondi, ma sono stati fra i primi a trovare un passaggio verso la meta successiva, dove hanno recuperato il loro Costagotchi, una particolare versione del tamagotchi con il volto del conduttore. I #Compositori hanno affrontato questa volta la prova culinaria allo step successivo senza troppe difficoltà, nonostante l'assaggio degli yudon sia toccato a Lauro. L'ostacolo maggiore vissuto dalla coppia si è presentato invece già alla prima notte, quando la ricerca dell'ospitalità non è stata così semplice. Una donna del posto ha addirittura scambiato i due rapper per mendicanti, offrendo loro un grande quantitativo di cibo. Superata la prima notte e raggiunta la seconda posizione, i due Viaggiatori sono riusciti ad abbinare la mascotte al relativo locale, ma hanno perso l'opportunità di raggiungere il traguardo della prova vantaggio, perdendo così il bonus. Li ritroviamo infatti in ultima posizione al mattino successivo, da cui non sono riusciti a risollevarsi in modo evidente.

ACHILLE LAURO E EDOARDO MANOZZI IN DIFFICOLTA'

L'ultima tappa di Pechino Express 2017 ha messo in luce le ben note difficoltà dei #Compositori. Fino ad ora abbiamo assistito ad un'oscillazione di Achille Lauro e Edoardo Manozzi durante la gara, in cui a tappe vincenti alternano corse meno significative. Questa mancanza di equilibrio li porta sempre a finire nelle ultime posizioni e quindi a rischio eliminazione, ma se fino a prima potevano sperare nella salvezza grazie ai #Modaioli, adesso devono guardarsi molto bene le spalle per via delle #Caporali. Antonella Elia e Jill Cooper non esiteranno infatti a mettere i due Viaggiatori a rischio eliminazione per via dei tanti screzi accumulati nelle puntate e questo potrebbe spingerli a dover abbandonare il programma già questa sera. Dovendo fare un'analisi dell'ultima tappa, Lauro e Dom Boss sono riusciti a svolgere le diverse prove piuttosto facilmente, ma hanno perso quota durante la ricerca dei passaggi, uno dei problemi maggiori che la loro coppia ha riscontrato in Giappone. L'aspetto dei due concorrenti non rende di certo facile la ricerca, dato che i tatuaggi non sono visti così bene dalla popolazione locale, ma è anche vero che non hanno ancora ideato una strategia vincente come le #Clubber e le #Caporali, che hanno capito che in questi casi è meglio rivolgersi alle generazioni più giovani.

I COMPOSITORI DI PECHINO EXPRESS 2017 SARANNO ELIMINATI?

Pechino Express 2017 potrebbe terminare già questa sera per i #Compositori, a meno che la coppia non riesca a ritornare in vetta in tempi brevi. L'unico vantaggio di Edoardo Manozzi e Achille Lauro rimane per ora la possibilità di riuscire a salvarsi dalle ultime posizioni grazie ai #Maschi, sempre più sfortunati e meno veloci. I due Viaggiatori potrebbero riuscire a risollevarsi dal baratro anche grazie alle prove più affini alle loro corde, ma devono migliorare al più presto la ricerca dei passaggi, magari adottando l'idea delle #Clubber di affidarsi ad ogni autista trovato on the road per individuare quello successivo. Risolto questo particolare, i #Compositori hanno ancora la possibilità di dare filo da torcere anche alle temute #Caporali, che finora hanno dimostrato qualche incertezza durante i giochi di lotta.

