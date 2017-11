AMICI 17 CASTING 2018 / La terza puntata in onda su Real Time: chi salirà sul palco?

Amici 2018 prende forma con i casting in onda oggi su Real Time con la sua terza puntata: quali saranno i ragazzi che accederanno allo speciale di Canale 5? Ecco cosa vedremo

01 novembre 2017 Hedda Hopper

Amici 17 casting

Amici 17 casting torna in onda oggi, 1 novembre, su Real Time con la terza puntata di questo speciale percorso che ci porterà a conoscere i possibili concorrenti dell'edizione 2018. Via i professori e dentro Marcello Sacchetta e Stefano De Martino che hanno preso posto in studio per accogliere i possibili concorrenti e farli raccontare. I ragazzi raccontano qualcosa della loro vita, i loro sogni e aspirazioni e poi cantano o ballano, a seconda dei casi. Marcello Sacchetta e Stefano De Martino fanno loro da supporto intervistandoli e lasciandoli esibire e poi facendo vedere loro il responso finale: la stellina rivela se i ragazzi possono ancora crederci oppure no. Solo i più fortunati e talentuosi passeranno allo speciale di Canale 5 dove conosceremo la formazione della classe mentre tutti gli altri dovranno accontentarsi di diventare sfidanti dei ragazzi di Amici.

TANTI VOLTI NOTI E POCHI SI

Nei giorni scorsi sono stati tanti i volti noti che si sono avvicendati sul palco del talent show di Amici a cominciare da Domenico Arezzo, già visto a X Factor come protagonista fino agli Home Visit, ma che ha ottenuto un no come risposta. Tanta commozione per Stefano De Martino che si è lasciato coinvolgere dalla storia di una ragazza che ha perso molto presto suo padre, ma anche tante risate con alcuni concorrenti non dotati di molto talento ma sicuramente di personalità e verve. Ma cosa vedremo nella puntata di oggi? Nonostante la festa, Real Time ha confermato la messa in onda del programma. L'appuntamento è alle 13.50 circa con una nuova selezione e in replica su DPlay.

