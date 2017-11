ANTONELLA ELIA E JILL COOPER/ Le Caporali di Pechino Express sono fortissime: la coppia è molto temuta

Le Caporali, Antonella Elia e Jill Cooper sono la coppia più temuta di Pechino Express 2017: fortissime e piene di energia non mollano mai. Come se la caveranno?

Antonella Elia e Jill Cooper, le Caporali a Pechino Express 2017

LE CAPORALI DI PECHINO EXPRESS ARRIVANO PRIME

Le #Caporali sono riuscite a raggiungere la vetta al traguardo finale dell'ultima tappa di Pechino Express 2017. Antonella Elia e Jill Cooper hanno deciso di mettere a rischio i #Compositori e di salvare i #Maschi, riuscendo a mettere a segno una vendetta che si trascinano da ormai tanto tempo, ma la busta nera ha salvato il destino di Achille Lauro e Edoardo Manozzi. Le #Caporali sono riuscite comunque ad affrontare tutta la gara in modo vincente, se si esclude il parziale fallimento registrato durante la prima prova. Antonella e Jill hanno infatti totalizzato meno punti con le shuriken rispetto ai #Maschi, ma sono riuscite comunque a posizionarsi seconde. La sfida con il Costagotchi, la versione tamagotchi di Costatino della Gherardesca, non ha messo in difficoltà le due viaggiatrici, che si sono posizionate alla fine della prima giornata al primo posto. Trovato con successo un posto per dormire e superata la sfida con le mascotte, Antonella e Jill sono arrivate inoltre prime alla prova vantaggio ed hanno ottenuto il bonus. Le due concorrenti hanno infatti trascorso la serata in compagnia di una delle maggiori food blogger di Osaka, con cui hanno affrontato un viaggio culinario fra le specialità del Paese. L'avventura è finita tra l'altro con un bacio a stampo fra Antonella e la blogger, un evento fortuito che comunque sembra capitare piuttosto spesso alla conduttrice. Partite per prime al mattino successivo, la corsa su strada ha agevolato ulteriormente le due concorrenti, fra tentativi di rapimenti e molto altro, riuscendo a farle vincere all'ultimo traguardo della tappa.

ANTONELLIAELIA E JILL COOPER: I LORO PREGI

Le #Caporali hanno diversi pregi, ma l'ultima puntata di Pechino Express 2017 ci ha dimostrato come la forza bruta e coercitiva di Antonella Elia abbia sempre la meglio sull'approccio più soft di Jill Cooper. La conduttrice è infatti riuscita non solo a sequestrare temporaneamente alcuni residenti pur di raggiungere la meta designata, ma è anche riuscita a coinvolgerli nei vari giochi. Durante la maggior parte della gara l'abbiamo visita trascinare per mano uno sfortunato giovane di Osaka, che alla fine si è prestato a fare da autista alle #Caporali per diverse ore. Non contenta, la Elia ha cercato di ripetere la scena anche con un vigile urbano di Osaka, fallendo questa volta il tentativo. Il mordente della Viaggiatrice ha dimostrato tuttavia che la sua strategia potrebbe portare le #Caporali fino alla vittoria finale, anche se la Cooper ha dimostrato altrettanto durante le tappe precedenti, quando a fronte di una performance più mite rispetto alla compagna di viaggio, è diventata protagonista di diversi eventi fortunati.

LE CAPORALI SARANNO SEMPRE PIU' AGGUERRITE?

La forza delle #Caporali è ormai evidente a tutti gli altri Viaggiatori di Pechino Express 2017 rimasti in gara. Dai #Maschi fino ai #Compositori, le squadre rivali sanno di dover temere Antonella Elia e Jill Cooper forse più di ogni altra coppia di quest'edizione. In particolare la prima ha dimostrato di non lasciarsi abbattere da nessun evento della vita, anche se abbiamo vissuto finora due versioni di Antonella. In alcune tappe si è dimostrata agguerrita ed aggressiva, mentre in altre fragile e piangente. Sembra tra l'altro che sarà proprio quest'ultima versione della conduttrice ad interessare la tappa di questa sera, in cui la vedremo in coppia con Rocco Giusti dei #Maschi. Il promo ci ha rivelato che fra i due non correrà buon sangue, anche se rimane da scoprire il motivo di questo screzio. Jill invece farà coppia con Achille Lauro: che sia la volta buona per fumare il calumet della pace e ripristinare l'armonia fra #Caporali e #Compositori?

