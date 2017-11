BEAUTIFUL / Oggi 1 novembre, la soap americana non va in onda (Anticipazioni e news)

Beautiful, puntata 1 novembre: la soap americana oggi non va in onda in occasione della ricorrenza di Ognissanti. Ecco le anticipazioni delle prossime settimane.

01 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Katherine Kelly Lang

È giorno di pausa per Beautiful che oggi 1° novembre non andrà in onda. In occasione della festività di Ognissanti, infatti, la soap americana non andrà in onda e tornerà regolarmente domani a partire dalle ore 13:40. Mediaset decide spesso di concedere una pausa ai suoi programmi in occasione delle principali ricorrenze del calendario e questo sarà il destino di Beautiful e della telenovela Una Vita, che oggi non ci sarà. Diverso sarà invece il destino de Il Segreto, vero fiore all'occhiello del palinsesto della rete ammiraglia Mediaset, che non conoscerà un solo giorno di pausa, proprio come accaduto nel corso dell'estate. I telespettatori di Beautiful potranno oggi comunque godere di una splendida sorpresa: i più fortunati di essi, infatti, potranno incontrare Katherine Kelly Lang (Brooke Logan) all'Old Fashion di Milano a partire dalle ore 21:00. Si tratterà di una cena di gala a numero chiuso e riservata soltanto a 180 fortunatissimi ospiti dell'attrice americana (clicca qui per vedere come partecipare)

Beautiful: le trame del mese di novembre 2017

Sarà un mese di novembre da non perdere quello che potranno seguire i telespettatori di Beautiful, chiamati ad assistere ad importanti novità nelle trame. La principale di esse riguarderà la decisione di Brooke, dopo avere scoperto il bacio scambiato tra Ridge e Quinn: nonostante le promesse e le rassicurazioni dell'ormai ex fidanzato, la Logan non vorrà più saperne di lui e tornerà a Los Angeles con ben altre intenzioni. La sua idea sarà di recuperare il rapporto con Bill Spencer, che in varie circostanze ha dichiarato i suoi sentimenti per l'ex amante. Passare da un uomo all'altro sarà come sempre molto facile per la madre di Hope che prenderà una decisione impulsiva... Terrà banco a lungo la questione relativa il boicottaggio della Spectra Fashion: nonostante il senso di colpa nei confronti di Thomas, Sally riuscirà a copiare i bozzetti che Coco 'ruberà', ovviamente inconsapevole del suo ruolo di talpa. Ma la sfilata della nuova casa di moda potrebbe riservare una spiacevole sorpresa per Thomas, R.J. e tutti i loro familiari...

