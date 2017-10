Belen Rodriguez/ La difesa di Andrea Iannone: "Lei non c'entra con il mio rendimento di gara"

Belen Rodriguez, news 1 novembre: Andrea Iannone parla del suo rapporto con la fidanzata e chiarisce l'assenza di un collegamento tra l'amore e i risultati in gara.

01 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Belen Rodriguez

Negli ultimi giorni Belen Rodriguez è stata completamente coinvolta dalle vicende dei suoi fratelli Jeremias e Cecilia nella casa del Grande Fratello Vip 2. La stessa showgirl argentina è intervenuta dopo avere assistito alla visita di Francesco Monte nella puntata serale di lunedì, durante la quale l'ex tronista ha potuto confrontarsi con la sua fidanzata che le ha chiesto di andare avanti con la sua vita. Parole forti, forse dettate da una circostanza complicata, ma che hanno richiesto l'immediato intervento di Belen. Alfonso Signorini, infatti, si è fatto portatore di un messaggio da lui ricevuto al cellulare dalla modella ancor prima dell'inizio della trasmissione: "Ricordati che la tua storia la puoi scrivere solo tu. Nessuno può farla per te. Resta nella Casa. Belu". Tali parole hanno scatenato una vera e propria crisi di pianto in Cecilia, costretta ad allontanarsi per qualche minuto per riprendersi dalle tante emozioni delle ultime ore.

Belen Rodriguez: le ultime dichiarazioni di Andrea Iannone

Dopo tante energie rivolte alle sorti dei fratelli al Grande Fratello Vip 2, si torna finalmente a parlare anche della vita privata di Belen Rodriguez e della sua relazione con Andrea Iannone. Il loro amore continua ad andare a gonfie vele, dopo un'estate durante la quale si è parlato ripetutamente di una crisi tra loro. Ma non si può dire la stessa cosa in merito alla carriera del pilota di Vasto che ha vissuto una stagione di MotoGp particolarmente altalenante. Dei pochi risultati positivi e della sua relazione con Belen, Andrea Iannone ha recentemente parlato in un'intervista a La Repubblica nella quale ha dichiarato: "Non faccio dieci flessioni in più in palestra, non sorpasso meglio in gara perché c'è lei che mi guarda. È chiaro che quando c'è una persona che ti dà serenità, aiuta. L'amore migliora la qualità della vita, Belen mi fa stare bene". Per quanto riguarda le critiche sulla sua mancanza di concentrazione e sull'eccessivo uso dei social, il pilota ha quindi aggiunto: "Racconto la mia vita vera che non è solo moto, sarei un ipocrita. Non mi nascondo, non mento. Il tifoso vorrebbe vedermi solo mentre mi alleno e con la tuta addosso. Ma la verità è che io vado al cinema, al ristorante, posso ubriacarmi una volta ogni tanto con gli amici".

