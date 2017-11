CARLOTTA MANTOVAN/ La moglie di Fabrizio Frizzi: l’attesa per il ritorno a casa

Carlotta Mantovan, la moglie di Fabrizio Frizzi, continua a restare in silenzio accanto al marito sperando di poterlo riportare presto a casa dalla figlia Stella.

01 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Carlotta Mantovan

Carlotta Mantovan attende con ansia di poter riportare Fabrizio Frizzi a casa dove il conduttore potrà riabbracciare la figlia Stella. E’ passata più di una settimana dal giorno del malore di Fabrizio Frizzi e, in tutto questo tempo, Carlotta Mantovan è rimasta in silenzio. L’unica eccezione è rappresentata dalla nota ufficiale che la famiglia ha fatto diffondere per ringraziare il pubblico dell’affetto che sta dimostrando a Fabrizio. “La famiglia di Fabrizio ringrazia il pubblico, gli amici e la Rai per il grande affetto e l'attenzione dimostrata per le condizioni di salute di Fabrizio. Fabrizio - nella sua vita personale e professionale - ha sempre tenuto in grandissima considerazione il rispetto per le persone, chiedendo al tempo stesso la massima discrezione per la propria vita privata. Ed è questo stesso tipo di considerazione che Fabrizio chiede, ora, a tutti coloro che gli vogliono bene, in attesa di rientrare al più presto per tante, nuove ed appassionanti… GHIGLIOTTINE”, ha fatto sapere alcuni giorni fa. Da allora il silenzio.

LA SCELTA D’AMORE DI CARLOTTA

Da quando è diventata la compagna e poi la moglie di Fabrizio Frizzi, Carlotta Mantovan è sempre stata molto riservata. Mai un gossip e mai una dichiarazione fuori luogo. Sempre bellissima ed elegante, Carlotta Mantovan ha sempre avuto un atteggiamento discreto, esattamente come quello di questi giorni. Quella di Carlotta è una scelta d’amore. La Mantovan non si è mai allontanata dal capezzale del marito restandogli accanto in questi giorni difficili. Ad oggi, non si conoscono ancora con certezza le condizione del conduttore che potrebbe tornare presto a casa dalla sua famiglia. Nel frattempo, il pubblico lo aspetta con ansia. Al timone dell’Eredità è stato sostituito da Carlo Conti ma i telespettatori sperano di rivederlo presto in tutto il suo splendore. I messaggi e i gesti d’affetto di chi segue Fabrizio da sempre, infatti, continuano.

© Riproduzione Riservata.