CHI L’HA VISTO?/ Anticipazioni puntata 1 novembre: il caso di Renata Rapposelli, la pittrice scomparsa

Chi l'ha visto?, anticipazioni della puntata di oggi 1 novembre 2017: in studio si parlerà del caso della pittrice scomparsa, Renata Rapposelli e del giallo della coppia uccisa in Germania.

01 novembre 2017 Emanuela Longo

Federica Sciarelli conduce Chi l'ha visto?

Stasera, mercoledì 1 novembre, come ogni settimana torna su RaiTre il consueto appuntamento in diretta con Federica Sciarelli alla guida di Chi l'ha visto?. La storica trasmissione Rai tratterà ancora una volta i casi di misteriose scomparse e delitti ancora irrisolti, nella speranza di poter anche dare spazio a notizie più liete all'insegna di attesi ritrovamenti nell'ambito dell'appuntamento odierno. La messa in onda è fissata come sempre alle 21:15, orario a partire dal quale la padrona di casa racconterà e ripercorrerà i casi più emblematici della serata. Il promo della nuova puntata di Chi l'ha visto? parte da un mistero che si è compiuto in Germania: si tratta dell'uccisione di una coppia, un uomo e una donna, attualmente ancora senza nome. Per questo la polizia tedesca si è rivolta al programma di RaiTre al fine di poter dare un'identità ai due corpi rinvenuti. Qualcuno li sta forse cercando? In tal senso saranno utilissime le testimonianze e le segnalazioni degli spettatori che potranno intervenire in diretta con il programma. Della coppia uccisa in Germania sappiamo solo che sarebbero così legati al punto da andare in giro con una catenina uguale avente lo stesso ciondolo ed alla quale sono presenti le loro fedi, senza un nome inciso ma con una data: 3 aprile 1981. Non solo i ciondoli e i monili italiani, ma anche i vestiti e scarpe di fattura italiana. Ma chi sono? C'è qualcuno che li ha fatti scomparire? Un mistero che approderà direttamente questa sera nella nuova puntata.

IL CASO DI RENATA RAPPOSELLI

Il giallo del momento è rappresentato da un'altra scomparsa emblematica, quella di Renata Rapposelli. La donna è una pittrice 64enne abruzzese molto popolare nella sua zona di origine, ma che da settimane ha fatto misteriosamente perdere le sue tracce. La sparizione è avvenuta lo stesso giorno in cui si è recata a Giulianova a trovare il figlio che vive con l'ex marito. Tra i due ex coniugi sarebbe iniziato un litigio per motivi economici, poi culminato con la sparizione della pittrice che sembra essersi volatizzata nel nulla. Che fine ha fatto? Si tratta di un allontanamento volontario ma apparentemente immotivato o alla base potrebbero esserci problemi più seri? E se le fosse successo qualcosa di terribile? Domande, queste, alle quali tenterà di dare una risposta la trasmissione di RaiTre, Chi l'ha visto?, che esordirà proprio prendendo in esame l'inquietante scomparsa di Renata, partita da Ancona e vista per l'ultima volta proprio dall'ex marito lo scorso 9 ottobre sulla via per andare al santuario di Loreto, esattamente nel punto in cui sarebbe scesa dall'auto dell'uomo in seguito ad una lite iniziata in casa e proseguita anche successivamente. Il figlio negli ultimi giorni ha lanciato diversi appelli raccontando in tv, in varie trasmissioni, gli ultimi momenti vissuti con la madre che non vedeva da diversi anni. Non si esclude, dunque, che proprio il figlio possa intervenire stasera nel corso della diretta televisiva con il programma di Federica Sciarelli.

