Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser/ Scatta il bacio nel confessionale: Jeremias si accorge di tutto (Gf Vip 2)

Scatta il bacio nel confessionale del Grande Fratello Vip tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: Jeremias, insospettito dal loro atteggiamento, li becca.

01 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Cecilia Rodriguez e Ignazio

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser non resistono all’attrazione che provano l’uno nei confronti dell’altra. Dopo la proposta ufficiale del ciclista, la bella argentina si sta lasciando sempre più andare. La notte scorsa, così, dopo la festa di Halloween durante la quale si sono divertiti tantissimo, Cecilia e Ignazio hanno deciso di concludere la serata in confessionale dove si sarebbero lasciati travolgere dalla passione. Ad accorgersi di tutto è stato il pubblico di Mediaset Extra notando il tempo trascorso dai due in confessionale. Come racconta il portale Gossip e Tv, Cecilia e Ignazio potrebbero essersi baciati nascosti dalle tende che separano la porta e il confessionale vero e proprio. I due, usciti dal confessionale, hanno discusso a lungo facendo intuire che possa essere accaduto qualcosa. “Abbiamo creato materiale per il prossimo lunedì“, ha detto Ignazio a Cecilia che è apparsa particolarmente sorridente. Anche i compagni si sono insospettiti non solo per il tempo trascorso in confessionale dai due ma anche per l’atteggiamento ambiguo che hanno assunto dopo.

JEREMIAS BECCA CECILIA E IGNAZIO

Jeremias Rodriguez, sempre molto attento a controllare i movimenti della sorella, ha notato subito qualcosa di strano nel modo di comportarsi di Cecilia e Ignazio. “Avete fatto casino voi?”, ha chiesto Jeremias alla sorella e all’amico. I due, naturalmente, hanno negato ma anche Giulia De Lellis non si è lasciata sfuggire l’occasione per commentare la felicità che traspariva dai volti di Ignazio e Cecilia. “E' successo quello che pensiamo?”, ha chiesto l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne agli amici che, naturalmente, hanno negato. Tuttavia, sui social, tutti i fans del Grande Fratello Vip sono sicuri che tra i due ci sia stato il primo, vero bacio. Dopo essersi lasciati andare in confessionale, Cecilia e Ignazio lo faranno anche sotto gli occhi delle telecamere?

© Riproduzione Riservata.