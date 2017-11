Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser/ Video, la proposta di fidanzamento: “Ti vuoi mettere con me?” (GF Vip 2)

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser fidanzati nella casa del Grande Grande Fratello Vip 2017? Il video della fatidica proposta del sexy ciclista dopo il confronto con Monte.

01 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Ignazio Moser non resiste più e, dopo aver aspettato il confronto tra Cecilia Rodriguez e Francesco Monte, si è fatto finalmente avanti. Il sexy ciclista della casa del Grande Fratello vip, infatti, certo dell’interesse che prova nei confronti della bella argentina, ha deciso di rivolgerle la fatidica domanda. “Ti vuoi mettere con me”?: sarebbe questa la domanda che Ignazio, secondo quanto si legge sul portale Bitchyf, avrebbe rivolto a Cecilia che, superata la crisi dovuta ai dubbi sulla sua relazione con l’ex tronista di Uomini e donne, durata quattro anni, sente di poter finalmente viversi totalmente l’avventura nella casa più spiata d’Italia. Di fronte alla richiesta di Ignazio, però, Cecilia si sarebbe mostrata alquanto titubante. Moser ha cercato di rassicurarla dicendole di essere certo di quello che prova per lei ma la Rodriguez continua ad avere paura. La sorella di Belen e Cecilia non vuole essere l’ennesima conquista di Ignazio. “E se non fosse così per te?”, avrebbe detto a Moser che è sempre più impaziente di dare inizio ad un nuovo capitolo della sua vita. Cliccate qui per vedere il video.

CECILIA E IGNAZIO, SARA’ AMORE?

Cosa succederà, dunque, tra Cecilia e Ignazio? Tra i due scoppierà l’amore o continueranno a giocare come stanno facendo in attesa di viversi lontano dalle telecamere? Alla finalissima del Grande Fratello manca ancora un mese. I due piccioncini potrebbero così trascorrere insieme ancora quattro settimane durante le quali potrebbe accadere di tutto. Cecilia è ormai certa di voler pensare solo a se stessa al punto da aver lasciato libero Francesco Monte dopo una storia seria e importante di quattro anni. Prima di lasciarsi totalmente andare con Moser, famosa per il suo essere latin lover, però, la Rodriguez vuole essere certa di non essere per Ignazio solo un numero da aggiungere alle sue conquiste. Cecilia non ha alcuna voglia di essere presa in giro e, con l’aiuto anche dei suoi coinquilini sta cercando di capire le vere intenzioni di Moser. Tra i due, dunque, succederà presto qualcosa? In attesa di scoprirlo, sui social i fans si dividono tra quelli che si schierano totalmente dalla parte di Francesco Monte e quelli che sperano di vedere presto insieme Ignazio e Cecilia.

