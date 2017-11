Cecilia Rodriguez picchia Malgioglio/ Video, il paroliere malmenato durante la festa di Halloween

Cecilia Rodriguez, spaventata durante la notte di Hallowen, picchia Cristiano Malgiolgio, reo di trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato: il video nella casa del Gf Vip 2.

01 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Cristiano Malgioglio

Non è stata una bella serata per Cristiano Malgioglio. Il paroliere che, dopo la diretta dell’ottava puntata del Grande Fratello Vip è solo contro tutti, è stato costretto a partecipare alla festa di Halloween, organizzata dagli autori per regalare una serata di svago agli inquilini della casa più spiata d’Italia. Nonostante non fosse in vena di festeggiamenti, Cristiano si è travestito come tutti partecipando alle danze e ai vari momenti di divertimento. Al termine della serata, però, quando sono rientrati nella casa dopo aver festeggiato nella stazione di Tristopoli, Malgioglio è stato malmenato da Cecilia Rodriguez che ha dimostrato di non gradire molto la serata di Halloween. Spaventata per un freeze, Cecilia si è sfogata sul povero Malgioglio che ha dovuto subire i suoi schiaffi, causati dalla paura. Il paroliere, naturalmente, non ha reagito ma la sua faccia era tutta un programma.

IL MOMENTO DIFFICILE DI MALGIOGLIO

Quella che doveva essere una serata di puro divertimento si è così trasformata in una serata difficile per Malgioglio che, all’interno della casa, non sta vivendo un bel periodo. L’istrionico artista è stato accusato da Corinne Clery che ha ricevuto l’appoggio di tutto, compresa Cecilia Rodriguez, di fare il doppio gioco. Cristiano, per il momento, sta resistendo anche si è detto pronto a lasciare la casa nella prossima puntata. La festa di Halloween, così, se agli altri ha regalato tanto divertimento, a Malgioglio non ha portato nulla di buono. Gli “schiaffi” ricevuti da Cecilia rappresentano la ciliegina sulla torta anche se la reazione della Rodriguez è stata causata dagli scherzi paurosi che il Grande fratello ha deciso di fare ai propri inquilini.

Il #GFVip durante un freeze fa uno scherzo di #Halloween e a Cecilia viene un attacco di panico che culmina con un povero Malgioglio malmenato ????! ??????? Un post condiviso da Fabiano Minacci (@bitchyf.it) in data: 31 Ott 2017 alle ore 14:30 PDT

© Riproduzione Riservata.