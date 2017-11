City of Angels - La città degli angeli/ Su Canale 5 il film con Nicolas Cage (oggi, 1 novembre 2017)

City of Angels - La città degli angeli, il film in onda su Canale 5 oggi, mercoledì 1 novembre 2017. Nel cast: Nicolas Cage e Meg Ryan, alla regia Brad Silberling. Il dettaglio della trama.

01 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film nel primo pomeriggio di Canale 5

NICOLAS CAGE NEL CAST

Il film City of angels - La città degli angeli va in onda su Canale 5 oggi, mercoledì 1 novembre 2017, alle ore 13.40. Una pellicola drammatica che è stata interpretata da Nicolas Cage, Meg Ryan, Andre Braugher, Dennis Franz, Colm Feore e Robin Bartlett, è stata diretta nel 1998 da Brad Silberling e rappresenta il remake cinematografico di un film intitolato Il cielo sopra Berlino, diretto nel 1987 da Wim Wenders. Brad Silbering è un noto regista statunitense che ha diretto diversi film di successo come Casper, Land of the lost e Moonlight Mile - Voglia di ricominciare. Accanto a Nicolas Cage e Meg Ryan, troviamo Andre Braugher, che nel film veste i panni di Cassiel. Braugher è un interprete statunitense che ha preso parte a film molto importanti come I Fantastici 4 e Silver Surfer, Frequency - Il futuro è in ascolto e The Baytown Outlaws - I fuorilegge. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

CITY OF ANGELS - LA CITTÀ DEGLI ANGELI, LA TRAMA DEL FILM

Seth è un angelo custode. Il suo lavoro consiste nel guidare le anime appena trapassate, accompagnandole con garbo e semplicità verso la nuova esistenza spirituale che li attende. L'angelo si palesa solo ed esclusivamente nel momento in cui una persona è sul punto di morire. Il suo prossimo compito consiste nell'accompagnare verso l'aldilà l'anima di un uomo che non riuscirà a sopravvivere ad un delicato intervento chirurgico. Il destino dell'uomo è già segnato ma il medico che lo sta operando, la dottoressa Maggie Rice, si impegna con tutte le sue forze per evitare il peggio. Quando la donna si accorge di non poter far altro che arrendersi all'evidenza dei fatti, presa dallo sconforto, si dispera per la morte del suo paziente. Seth è profondamente colpito dall reazione così compassionevole di Maggie, tanto da decidere di palesarsi e diventare visibile agli occhi della dottoressa. Tra i due nasce una profonda sintonia che li porterà, ben presto, ad innamorarsi l'uno dell'altra. Purtroppo, però, Maggie è già impegnata sentimentalmente con Jordan Ferris, un suo collega medico. Un giorno, Seth conosce Nathaniel, un paziente di Maggie che stranamente riesce ad avvertire l'esistenza degli angeli custodi. Poco tempo dopo l'uomo rivelerà a Seth di essere stato un angelo e di aver deciso di diventare umano, spezzando ogni legame con il mondo ultraterreno. Seth inizia a rimuginare sulla rivelazione fattagli da Nathaniel, prendendo in considerazione l'idea di diventare umano per vivere il resto della sua esistenza accanto a Maggie. Quando però si trova sul punto di dover confessare la verità alla donna (ovvero la sua natura di angelo custode), che si è accorta da tempo che Seth cela un grande segreto, l'angelo decide di lasciarla, perché impaurito dalla possibile reazione di Maggie L'angelo ha comunque deciso di compiere il grande passo e diventare umano, mentre Nathaniel svela la verità a Maggie circa la vera natura di Seth. I due protagonisti riusciranno a coronare il loro sogno d'amore?

