Continuavano a chiamarlo Trinità/ Su Rete 4 il film con Bud Spencer e Terence Hill (oggi, 1 novembre 2017)

Continuavano a chiamarlo Trinità, il film in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 1 novembre 2017. Nel cast: Bud Spencer e Terence Hill, alla regia E.B Clucher. Il dettaglio della trama.

01 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rete 4

BUD SPENCER E TERENCE HILL NEL CAST

... continuavano a chiamarlo Trinità va in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 1 novembre 2017, alle ore 21.15. Una pellicola comica e western del 1971 che è stata diretta da E.B Clucher mentre il cast di attori protagonisti è composto dall'inossidabile coppia composta da Bud Spencer e Terence Hill, affiancata da Yanti Somer, Enzo Tarascio, Pupo De Luca, Dana Ghia ed Emilio Delle Piane. Yanti Somer, che nel film interpreta la figlia della famiglia di contadini, è un'attrice francese molto conosciuta in patria che ha preso parte a diverse pellicole negli anni 70 e 80, come Genova a mano armata, La guerra dei robot, Cosmo 2000 - Battaglie negli spazi stellari e Cattivi Pensieri. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

CONTINUAVANO A CHIAMARLO TRINITÀ, LA TRAMA DEL FILM

Bambino viene attaccato da uno sceriffo locale inviato da Trinità, suo fratello. Bambino è ormai privo di armi e i suoi due compagni, Faina e Timido, sono stati uccisi. Una volta intuito che il mandate dell'imboscata è suo fratello, Bambino decide di fuggire via ruba alcuni cavalli e poco dopo trova ospitalità presso una cittadini vicina, New Orleans. Qui lo attendono a braccia aperte i suoi genitori che, nel frattempo, hanno avvisato Trinità. Quest'ultimo arriva in città ed assieme a Bambino promette al padre, che finge di essere gravemente ammalato, di dar vita ad una carriera criminale assieme a suo fratello. I due così, intraprendono il loro primo viaggio in compagnia l'uno dell'altro ed approdano in una piccola cittadina. Qui Parker, un nobile del posto, tiene sotto scacco l'intera città, smerciando armi e munizioni all'interno della chiesa cittadina, minacciando i monaci della comunità. Gli scagnozzi di Parker scambiano Bambino e Trinità per due sceriffi. I due fratelli, nel frattempo, prendono parte ad un'impegnativa partita di poker da cui Trinità esce vittorioso. Grazie alla cospicua vincita, i due decidono di rinnovare il loro guardaroba, acquistando degli abiti costosi e molto eleganti. Seduti al tavolo di uno dei ristoranti più rinomati nella contea vengono avvicinati dalla gang di Parker. Gli scagnozzi del signorotto chiedono ai due presunti agenti di non immischiarsi nell'affare delle armi, ovviamente, pagando una non indifferente contropartita in denaro per il favore.

