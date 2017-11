Corinne Clery/ Video, in piscina senza costume sotto lo sguardo dei compagni (Grande Fratello Vip 2)

Corinne Clery, al termine della festa di Halloween nella casa del Grande fRatello Vip, si concede un bagno in piscina dove si toglie anche il cotume: il video.

01 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Corinne Clery

E’ stata una serata decisamente movimentata quella vissuta dagli inquilini della casa del Grande Fratello Vip 2017. In occasione della notte di Halloween, il Grande Fratello ha deciso di regalare una serata di divertimento agli inquilini che, lunedì, durante la diretta, hanno vissuto dei momenti difficili. Dopo aver sistemato i costumi ed essersi travestiti, i vip hanno aperto le danze. Tutti i concorrenti si sono divertiti ballando e bevendo nella stazione di Tristopoli, trasformata in una sala da ballo addobbata a festa per l’occasione. Tra tutti, quella che ha maggiormente apprezzato la serata è stata Corinne Clery. La francese si è lasciata andare ballando con i compagni, mangiando e bevendo. La serata, però, non si è conclusa con il ritorno nella casa. Dopo la festa a Tristopoli, infatti, alcuni concorrenti hanno deciso di continuare a festeggiare concedendosi un bagno in piscina. Corinne non si è fatta pregare tuffandosi in piscina con tutti gli altri. Tra uno scherzo e l’altro, la francese ha anche regalato uno spettacolo bollente togliendosi il costume.

IL BAGNO IN PISCINA DI CORINNE

Corinne Clery non si è mai divertita come la scorsa notte. Libera, senza pensieri e totalmente a suo agio con gli altri inquilini della casa del Grande Fratello Vip, la Clery si è lasciata totalmente andare. Sotto lo sguardo divertito di Daniele Bossari e Lorenzo Flaherty, Corinne ha anche pensato, ad un certo punto, di godersi in assoluta libertà il bagno in piscina togliendosi il costume. Senza alcuna vergogna, la Clery è rimasta con il seno da fuori con i compagni che l’hanno guardata incredula. La serata, poi, si è conclusa con una doccia prima di rifilarsi sotto le coperte ma il bagno hot di Corinne Clery entra di diritto tra i momenti indimenticabili della seconda edizione del reality condotto da Ilary Blasi. Quali saranno i commenti dei vip alla serata di ieri? Non ci resta che aspettare il loro risveglio. Nel frattempo, ecco il video.

Corinne ubriaca fradicia si spoglia in piscina, QUESTA SERATA STA DEGENERANDOOOOO#GfVip pic.twitter.com/7lBL9HMyeb — Francesca; ?? (@leggimidentro__) 31 ottobre 2017

