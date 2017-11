Corinne Cléry lascia Angelo Costabile? / Il fidanzato scosso a Pomeriggio 5 dopo l'annuncio di Barbara D'Urso

Corinne Cléry pronta a lasciare Angelo Costabile? Nella Casa del Grande Fratello Vip 2 continuano i dubbi dell'attrice: ecco la reazione del fidanzato in diretta a Pomeriggio 5

01 novembre 2017 Anna Montesano

Angelo Costabile a Pomeriggio 5

Non è un momento facile per Angelo Costabile. Il fidanzato di Corinne Cléry non solo deve sopportare la mancanza della fidanzata, attualmente nella Casa del Grande Fratello Vip da poco più di due settimane, ma si trova a doversi confrontare con alcune dichiarazioni che la Cléry sta facendo proprio riguardanti la loro relazione. In primis Angelo, ospite oggi 1 novembre di Barbara D'Urso a Pomeriggio 5, si ritrova a commentare e dire la sua sulla scena che ieri notte ha visto protagonista proprio la Cléry che, nel corso della festa di Halloween, si è spogliata nuda durante un bagno in piscina. Di fronte a tali immagini, Angelo però non si è smosso e, anzi, si è detto contento: "Sono felice per lei perchè è felice, rilassata. Finalmente si sta divertendo, ha coraggio. Ovviamente vedere ma non toccare".

UNA RELAZIONE DESTINATA A FINIRE? NOTIZIE CONTRASTANTI DALLA CASA..

Il colpo basso per Costabile arriva tuttavia pochi minuti dopo, quando la D'Urso gli annuncia che Corinne proprio pochi minuti prima nella Casa è tornata a parlare della loro relazione e avrebbe dichiarato: "Io e Angelo dovevamo già lasciarci un anno fa, non durerà a lungo". Di fronte a tali parole, Angelo rimane sbogottito e muto nello studio di Pomeriggio 5 anche se la commozione sul suo volto è ben evidente. Costabile, tuttavia, non se la sente di definire la loro storia o dire che sia in crisi prima di ritrovare Corinne e poterne parlare con lei faccia a faccia. D'altronde le dichiarazioni della Cléry sono altalenanti, visto che chiacchierando con Cristiano oggi l'attrice francese ha raccontato del trasloco in atto fuori e, voltandosi verso la telecamera, ha dichiarato: "Anche se non hai finito, non ti preoccupare, lo facciamo insieme. Ci sono il letto, la luce e i bambini pelosi, va bene così".

