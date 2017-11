DADDY'S HOME/ Su Italia 1 il film con Will Ferrell e Mark Wahlberg (oggi, 1 novembre 2017)

Daddy's Home, il film in onda su Italia 1 oggi, mercoledì 1 novemnbre 2017. Nel cast: Will Ferrell e Mark Wahlberg, alla regia Sean Anders. La trama del film nel dettaglio.

01 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Italia 1

NEL CAST WILL FERRELL

Daddy's home va in onda su Italia 1 oggi, mercoledì 1 novembre 2017, alle ore 21.15. Una pellicola divertente, un classic 'family movie' adatto per intrattenere l'intera famiglia. Il film è uscito solo due anni fa, nel 2015 ed è stato diretto dal regista Sean Anders, specializzato in commedie spensierate e divertenti come 'I Pinguini di Mr. Popper', datato 2011, nel quale ha diretto il trasformista Jim Carrey, personaggio ideale per il ruolo grazie alla sua mimica facciale e corporea, adatta per muoversi tra pinguini addestrati alla meglio, buffissima pellicola che ha riscosso ottime critiche sia di pubblico che nella stampa specialistica. Nel cast di 'Daddy's Home' la presenza principale è quella di Will Ferrell ('Austin Power', 'Elf - Un elfo di nome Buddy', 'Starsky & Hutch' e tante altre pellicole di successo), un attore che attualmente, assieme a Ben Stiller, e pochi altri, hanno saputo raccogliere l'eredità comica e americana tipica del cinema che ha visto nel passato 'eroi' della risata come Dan Akroyd, John Candy, Eddie Murphy, John Belushi, Bill Murray. Al suo fianco Mark Wahlberg, protagonista della saga 'Transformers' e la bella e brava Linda Cardellini, conosciuta in diverse pellicole del cagnone Scooby Doo. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

DADDY'S HOME, LA TRAMA DEL FILM

Brad Whitaker (Will Ferrel) è un uomo pacifico e bonario il quale lavora presso un network radiofonico della sua città. Vive con la moglie Sara (Linda Cardellini) e i figli che la stessa Sara ha avuto in un matrimonio precedente, Dylan e Megan, bimbi per il quale Brad nutre un profondo affetto e per i quali si prodigherà in tutti i modi per acquisirne fiducia e stima da vero padre come vorrebbe essere. Il problema si pone nel momento in cui Dusty Mayron (Mark Wahlberg), si presenta alla porta di Brad e Sara rivendicando la sua paternità. Dusty è il classico americano brillante e di fascino, canaglia dentro ma in grado di farsi perdonare il suo passato e in poco tempo riesce a portare la stima dei figli dalla sua parte. L'indole è solo chetata, il vero Dusty uscirà nel breve periodo, nonostante sia i piccoli Dylan e Megan siano immediatamente affascinati dal comportamento sulle righe del vero padre, e, nota dolente, anche inconsapevolmente, pure Sara denota un certo amore residuo per il fascino del marito. Brad è un brav'uomo, ama Sara, i bambini, ma è pur sempre un pacioso compagnone, al contrario di Dusty che si manifesta immediatamente con tutto lo charme dell'uomo vero. Tra gag e situazioni comiche, sconfitte da parte del povero Brad, ad un certo punto davvero scoraggiato nel vedere la sua famiglia virare verso il rivale, eppure pronto a lottare sino alla fine mostrando la sua affidabilità, cosa che invece non è tra le doti del rivale, Brad cercherà in ogni modo diportare la situazione in suo favore. Ce la farà il buon Brad a tenere unito ciò che ama? Dusty tornerà sui suoi passi, ma, soprattutto, il cuore di Sara propenderà per l'affidabilità e il buonumore di Brad o per lo charme dell'ex consorte?

