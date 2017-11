E VENNE IL GIORNO/ Su Rai 2 il film con Mark Wahlberg (oggi, 1 novembre 2017)

E venne il giorno, il film in onda su Rai 2 oggi, mercoledì 1 novembre 2017. Nel cast: Mark Wahlberg e Zooey Deschanel, alla regia Night Shyamalan. La trama del film nel dettaglio.

01 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Rai 2

NEL CAST MARK WAHLBERG

Il film E venne il giorno va in onda su Rai 2 oggi, mercoledì 1 novembre 2017, alle ore 23.30. Una pellicola di genere drammatica che è stata scritta, diretta e prodotta da Night Shyamalan nel 2008 e interpretata da Mark Wahlberg, Zooey Deschanel, Ashlyn Sanchez, John Leguizamo e Jeremy Strong. Il film è stato distribuito nelle sale cinematografiche italiane nel giugno del 2013, in contemporanea con la programmazione statunitense. L'attrice Zooey Deschanel, che veste i panni di Alma Moore, è un'interprete americana nota per le sue partecipazioni in film come Yes man, Quell'idiota di nostro fratello, L'assassinio di Jesse James per mano del codardo Robert Ford e Surf's Up - I re delle onde. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

E VENNE IL GIORNO, LA TRAMA DEL FILM

Una mattina di un giorno qualunque a New York i visitatori del Central Park iniziano a suicidarsi senza nessuna ragione apparente. La situazione si propaga lentamente in tutta l'area orientale degli Stati Uniti. Le autorità governative non sanno come reagire e brancolano nel buio, l'iniziale possibile movente terroristico viene accantonato fin da subito. La trama, sposta poi la sua attenzione su Elliot Moore, un professore di liceo che decide di abbandonare la città assieme alla sua famiglia ed al suo amico Julian. Nel corso del viaggio per raggiungere la vicina città di Harrisburg, i Moore apprendono la notizia che la misteriosa epidemia di morte si sta lentamente estendendo. Il treno su cui viaggiano, vista la gravità della situazione, ferma la sua corsa, lasciando tutti i passeggeri in una piccola stazione. Julian decide di mettersi sulle tracce di sua moglie e quindi lascia Jess, sua figlia, al suo amico Elliot. I Moore, invece, accettano di proseguire il loro viaggio assieme ad una famiglia del posto che si muove in auto. Durante il tragitto, i nuovi compagni di viaggio dei Moore accennano ad un possibile collegamento tra una tossina generata dalle piante e l'epidemia di morte che sta investendo gli Stati Uniti. Dopo aver avvistato una lunga scia di cadaveri lungo la strada, Elliot propone di proseguire a piedi attraversando zone di campagna isolate. Elliot, Alma e la piccola Jess rimangono completamente soli, dopo essersi separati dal resto del gruppo ed aver visto morire gli unici due compagni di viaggio rimasti in vita per mano di un uomo impaurito dalla loro presenza nei pressi della sua abitazione. Poco dopo i Moore trovano rifugio presso la casa di una donna che l'indomani si suicida. Dopo diversi giorni l'epidemia sembra passata ed il pericolo totalmente svanito. Quando il mondo sembra essersi del tutto svegliato da un vero e proprio incubo, quanto avvenuto a Central Park si ripropone a Parigi.

