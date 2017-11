FRANCESCO ARCA E ROCCO GIUSTI/ I Maschi di Pechino Express sono sfortunati: arriveranno ultimi ancora?

I Maschi di Pechino Express 2017 pare siano la coppia più sfortunata del reality: Francesco Arca e Rocco Giusti supereranno le prove questa sera?

Francesco Arca e Rocco Giusti, I Maschi a Pechino Express 2017

I MASCHI DI PECHINO EXPRESS SI SALVANO DALL'ELIMINAZIONE

I #Maschi hanno dato prova della loro proverbiale sfortuna anche durante l'ultima tappa di Pechino Express 2017. Dopo essere arrivati ultimi al traguardo finale, Francesco Arca e Rocco Giusti sono riusciti a salvarsi dall'eliminazione solo grazie alla scelta delle #Caporali di dare il loro voto ai #Compositori. Nel complesso la gara non ha messo in luce una strategia vincente per Francesco a Rocco, anche se sono evidenti diversi miglioramenti nella loro tecnica di gioco. I #Maschi sono infatti riusciti a vincere la prima prova, totalizzando 89 punti con le shuriken e partendo quindi per primi verso la meta successiva. Ancora una volta la corsa su strada li ha portati però a rallentare, dato che la presenza di Hyogo, miss Giappone, non ha portato loro troppa fortuna. I due Viaggiatori hanno infatti avuto difficoltà non solo ad individuare i prodotti necessari per la sopravvivenza del tamagotchi capriccioso, il Costagotchi, ma anche nell'affrontare la prova culinaria in cui hanno dovuto mangiare gli yudon. La scelta di Rocco di lasciare che fosse Francesco ad assaggiare la pietanza giapponese non si è rivelata del tutto vincente. I #Maschi sono finiti infatti in fondo alla classifica durante la prima notte, a pari merito con le #Clubber, ma si sono risollevati nelle sfide successive, riuscendo ad accelerare i tempi grazie alla prova mascotte. Li abbiamo trovati infatti al secondo posto, subito dopo le #Caporali, al giorno successivo: una posizione che tuttavia hanno perso durante la corsa su strada per arrivare alla meta finale.

LA CATTIVA SORTE GIUNGE SU DI LORO

Francesco Arca e Rocco Giusti sono sempre più a rischio eliminazione. Pechino Express 2017 ci ha mostrato finora quanto i #Maschi non solo non siano al pari delle altre coppie dal punto di vista della performance, ma anche quanto sia forte la loro proverbiale sfortuna. Solo alla loro coppia del resto poteva toccare in sorte un vantaggio/svantaggio. La presenza di Miss Giappone avrebbe dovuto infatti agevolare la loro corsa ed accorciare le tempistiche sia per la ricerca di un passaggio che dell'ospitalità per la notte, tutti step che in realtà sono stati resi ancora più difficili dall'ospite. Un particolare che non è sfuggito a Rocco, che in più di un'occasione ha dimostrato un forte fastidio nei confronti della ragazza. Purtroppo i #Maschi sembrano non riuscire ad avere molto mordente sotto diversi punti di vista e questo anche se per la prima volta dal loro ingresso nella gara, sono riusciti a battere gli avversari durante la prima prova.

FRANCESCO ARCA E ROCCO GIUSTI COME SE LA CAVERANNO QUESTA SERA?

Pechino Express 2017 potrebbe vivere l'eliminazione dei #Maschi già da stasera e non solo perché potrebbero arrivare ultimi ancora una volta. Durante la puntata di oggi, Costantino della Gherardesca deciderà infatti di mixare le diverse coppie di Viaggiatori, unendo Rocco Giusti ad Antonella Elia. Una sequenza del promo diffuso la settimana scorsa ci ha mostrato che la più determinata delle #Caporali non riserverà parole gentili al compagno di squadra provvisorio, ma non è chiaro se avverrà a causa della stanchezza oppure per via di qualche attrito fra i due concorrenti. Sembra invece che Francesco Arca troverà in Valentina Peregorer delle #Clubber una valida alleata, almeno a giudicare dal sorriso a 32 denti stampato sul suo volto. Tuttavia va considerato che se i #Maschi arriveranno per ultimi ancora oggi, potrebbero essere eliminati dalle #Clubber o addirittura dai #Compositori. A meno che una delle due squadre non decida di salvarli a sfavore di coppie più vincenti e quindi pericolose.

© Riproduzione Riservata.