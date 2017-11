Fabrizio Frizzi, come sta?/ Ultime notizie, grande attesa per il suo ritorno (Condizioni di salute)

Fabrizio Frizzi come sta?

Fabrizio Frizzi come sta? E quali sono le sue condizioni di salute? Il conduttore di Roma lo scorso lunedì 23 ottobre 2017 è stato colpito da una lieve ischemia nel corso di una registrazione di una puntata de L’Eredità, game show in onda nel pre-serale su Rai Uno. La famiglia, per questioni di riservatezza e di discrezione, ha deciso di non emettere bollettini. Dopo una settimana di sostituzione con la nona stagione della fortunata serie televisiva Don Matteo con Terence Hill, L’Eredità è tornata ieri, con Carlo Conti alla conduzione: “Torno a L’Eredità perché il professore di ruolo ci ha fatto uno scherzetto”, la battuta del conduttore toscano in apertura di puntata. Un ritorno per Carlo Conti nel game show, di cui ha passato il testimone a Fabrizio Frizzi nell’aprile del 2014, per poi tornare temporaneamente nel settembre dello stesso anno per un mese. "Tempo fa ci dicemmo che avremmo guidato questa casa insieme, ma tu sei il pilota titolare, io sono solo supplente" continua Carlo Conti, che ha sottolineato di aspettare il ritorno in sella dell'amico-collega.

FABRIZIO FRIZZI COME STA? I FAN ATTENDONO CON ANSIA IL RIENTRO

Se i dati relativi agli ascolti di Rai Uno hanno evidenziato un crollo nell’ultima settimana nella fascia oraria solitamente dedicata a L'Eredità, sostituita la scorsa settimana dalle puntate della nona stagione di Don Matteo, l’assenza di Fabrizio Frizzi è avvertita in maniera particolare dagli appassionati del popolare game show. Anche ieri, durante la puntata condotta dal ‘conduttore ad interim’ Carlo Conti, non sono mancati i messaggi di affetti nei confronti del conduttore di Roma: “Voglio augurare una pronta guarigione per il grande #fabriziofrizzi siamo tutti con te, voglio rivederti di nuovo al tuo posto #leredità”, "Mi manca @FabrizFrizzi e mi mancano i suoi MERAVIGLIOSO! Torna presto! #leredita", "#fabriziofrizzi #una persona genuina e professionale, un uomo dolce e gentile.Tutta la mia famiglia ti aspetta di nuovo sorridente in tv". Messaggi di apprezzamento anche per Carlo Conti, ma è indubbio che i telespettatori si augurano di rivedere quanto prima Fabrizio Frizzi in onda con le sue ghigliottine!

