Fidanzata Rocco Giusti / Chi è la donna che ha conquistato l'attore? "È nel mio cuore da molto tempo"

Chi è la fidanzata di Rocco Giusti? L'attore è innamorato e in un'intervista al settimanale Mio racconta: "C'è una ragazza nel cuore, da un po' di tempo". Ma qual è il suo nome?

01 novembre 2017 Anna Montesano

Rocco Giusti (Instagram)

Si avvia alla conclusione l'avventura di Rocco Giusti a Pechino Express 2017. L'attore ha affrontato questo emozionante percorso assieme ad un altro voto ben noto e amato dal pubblico, Francesco Arca, componendo la coppia de I Maschi. Ciò che però gli appassionati di gossip si chiedono, e soprattutto il pubblico femminile di Pechino Express 2017, è se il bel Rocco Giusti sia fidanzato. La risposta a questo quesito è sì. C'è qualcuno nel cuore del bell'attore anche se non ci è dato sapere chi. A confermare di essere fidanzato è stato proprio Rocco in una recente intervista al settimanale Mio. Qui l'attore ha dichiarato che effettivamente è innamorato di una donna e già da un bel pò, sul nome però ha preferito tacere. Rocco Giusti non ama infatti esporre al pubblico, nè tantomeno ai giornali di gossip, la sua vita privata.

CHI È LA DONNA CHE HA CONQUISTATO ROCCO GIUSTI?

Finora infatti la sua vita amorosa è stata un vero e proprio mistero e solo qualche anno fa, l'attore è stato beccato assieme alla bellissima Denise Serasi, giovanissima agente Fifa, laureanda, ex Miss Brianza. Che possa essere le la donna nel cuore di Giusti? Sembra proprio di no, visto che in una recente intervista al portake di Sky Sport ha confessato: Fidanzata? Ma come? No, single. Amo essere completamente autonoma, anche se vivo ancora con la mamma... Non avrei tempo per un uomo, specialmente in questo periodo. A meno che non si tratti di lavoro". Insomma, per ora il nome della fidanzata di Rocco Giusti rimane un'informazione "top secret"; chissà che l'attore non decida di sbottonarsi ulteriorimente sulla sua vita amorosa prossimamente...

