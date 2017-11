Finalisti Pechino Express 2017/ Pronostici: chi arriverà all'ultima puntata dell'adventure game?

Finalisti Pechino Express 2017, i pronostici della semifinale che andrà in onda oggi, mercoledì 1 novembre a partire dalla prima serata: chi arriverà alla finalissima?

01 novembre 2017 Valentina Gambino

Finalisti Pechino Express 2017

Il prossimo 8 novembre, andrà in onda sulla seconda rete di Casa Rai, la finalissima di Pechino Express 2017. Dalla prima serata di oggi nel frattempo, Costantino Della Gherardesca condurrà una semifinale che, per forza di cose dovrà lasciare qualcuno in disparte: chi avrà la meglio tra le #Caporali, le #Clubber, i #Compositori ed i #Maschi? L'ultima coppia, nonostante l'amore e l'affetto del pubblico, sembra quella che rischia di più verso l'eliminazione ufficiale della sera. Francesco Arca e Rocco Giusti, oltre ad essere molto amati dal pubblico femminile per oggettiva bellezza, hanno catturato una fascia di pubblico ben più ampia anche per via della loro estrema simpatia e il feeling con le #Caporali. Intesa però, che potrebbe venire meno questa sera, così come anticipato dal breve promo della puntata. Come sempre, Costantino ci condurrà all'interno di questo penultimo appuntamento che, nonostante l'affetto del pubblico, non ha conquistato i risultati sperati. L'edizione non è andata male ma il cast, benché sia stato molto variegato, non è stato benvoluto come gli altri anni.

Pechino Express, semifinali: chi si batterà per la finalissima?

Nel frattempo, le vincitrici annunciate di questa sesta edizione di Pechino Express 2017, potrebbero essere le #Caporali. Antonella Elia e Jill Cooper, malgrado non si conoscessero dapprima, hanno instaurato immediatamente un forte feeling che tanto è piaciuto al pubblico. E così, dopo aver vinto l'Isola dei Famosi, per la mitica ex valletta di Mike Bongiorno, si prospetta un'altra vittoria. Inizialmente, si pensava che la finale di Pechino potesse andare in onda non l'8 ma il 10 novembre. Smentite queste voci, la finalissima dovrà scontrarsi con molteplici pezzi da novanta della televisione, vedremo in seguito cosa accadrà in termini di ascolti. La penultima puntata, potrebbe rivelarci una serie di conclusioni inedite, tra cui l'arrivo in finale da parte di coppie che non immaginavamo mai potessero anche solo conquistare questo traguardo. In sintesi, a parte le #Caporali che sono oggettivamente una spanna sopra gli altri, le #Clubber, i #Compositori ed i #Maschi, proseguono quasi ad “armi” pari per una lotta all'ultima tappa utile. E voi... per chi fate il tifo?

