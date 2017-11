GRANDE FRATELLO VIP 2017, ED. 2/ News dalla casa: guerra tra Corinne Clery e Malgioglio, il paroliere minaccia

Grande Fratello Vip 2017, ed. 2 news dalla casa: è guerra aperta tra Corinne Clery e Cristiano Malgioglio, il paroliere che ha il gruppo contro minaccia l'addio.

01 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Grande Fratello Vip

Il gruppo degli adulti, dopo l’eliminazione di Carmen Russo, rischia di rompersi. Tra Corinne Clery e Cristiano Malgioglio è ormai guerra aperta. Tutto è nato nel corso della diretta dell’ottava puntata del Grande Fratello Vip durante la quale Malgioglio è stato nominato nuovamente capitano. La Clery, candidata all’eliminazione insieme ad Aida Yespica e Raffaello Tonon, si è scagliata contro Malgioglio accusandolo di essere un doppiogiochista. “Cristiano dice una cosa all'orecchio e poi ne fa un’altra. Non sono arrabbiata con i ragazzi. Cristiano dice delle cose e poi fa il contrario. La scorsa settimana chiedeva di fare il capitano, che ha il potere di poter fare le nomination palesi e mi aveva detto che non mi avrebbe fatto fare la nomination palese", ha detto Corinne. A schierarsi con la francese è stato anche Raffaello Tonon: “Non metto più la croce sul suo nome come capitano, nemmeno se passo indenne la nomination, neanche se arrivassi alla finale. Nella vita mi freghi una volta, non di più. Così mi turlupini”, ha aggiunto l’opinionista.

I GIOVANI CONTRO MALGIOGLIO

Dopo Corinne Clery e Raffaello Tonon, anche il gruppo dei giovani della casa del Grande Fratello Vip punta il dito contro Cristiano Malgioglio che continua a perdere punti agli occhi dei proprio coinquilini. “Prima mi ha detto che voleva che restasse Carmen, che conosce da 40 anni. Un attimo dopo voleva che restasse Aida, l'ha chiamata la sua bambina”, insiste la Clery durante una conversazione con Cecilia Rodriguez che, da parte sua, ritiene che il paroliere abbia chiesto di dormire da solo per mantenere la sua immagine pulita – “Tante persone, prima di entrare qua, purtroppo, ci hanno raccomandato di stargli vicino, perché è benvoluto dal pubblico. Figurati il potere che ha. Per questo non vuole dormire qui: perché sclererebbe e non vuole far vedere questa immagine di sé”. La situazione comincia a pesare a Cristiano Malgioglio che, in vista della prossima puntata ha minacciato l’addio: “Non è bello mettermi in cattiva luce con i ragazzi. Lei (Corinne, ndr) ha rosicato perché quelli che credeva suoi amici l'hanno nominata. Questa settimana resisto, ma ho chiesto di parlare con un funzionario perché lunedì vado via. Lascio il gioco, non me ne frega più niente. Chiarirò in confessionale, non voglio parlare con Corinne sennò litigo”, ha concluso il paroliere.

