IL CIGNO NERO/ Su Rai 4 il film con Natalie Portman (oggi, 1 novembre 2017)

Il cigno nero, il film in onda su Rai 4 oggi, mercoledì 1 novembre 2017. Nel cast: Natalie Portman, Mila Kunis e Vincent Cassel, alla regia Darren Aronofsky. Il dettaglio della trama.

01 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film Il cigno nero va i onda su Rai 4 oggi, mercoledì 1 novembre 2017, alle ore 21.00. Una pellicola del 2010 con il quale la protagonista Natalie Portman si è aggiudicata un Premio Oscar come miglior attrice protagonista. La pellicola è stata diretta da Darren Aronofsky e interpretata oltre a Natalie Portman anche da Mila Kunis, Vincent Cassel, Barbara Hershey, Winona Ryder e Ksenia Solo. Prima dell'uscita nelle sale cinematografiche italiane, il film è stato presentato in occasione della Mostra del Cinema di Venezia del 2009. Nel 2010 è stata anche proiettata in occasione del Toronto Film festival. La visione del film è consigliato ad un pubblico adulto per via delle scene molto forti dal punto di vista emotivo. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

IL CIGNO NERO, LA TRAMA DEL FILM

Nina Sayers, la protagonista del film, è una danzatrice classica dalle doti sopraffine e dal talento innato. Tuttavia la sua psiche è tormentata e destabilizzata da un rapporto contorto e conflittuale con sua madre. La donna, un ex ballerina priva di talento, è intimamente gelosa delle abilità di Nina che tratta come un'adolescente, controllandola in maniera asfissiante e morbosa. La giovane danzatrice, che all'apparenza sembra non soffrire della delicata situazione, appare profondamente turbata e desiderosa di distaccarsi da sua madre. Dopo aver sognato di prendere parte ad una tetra rappresentazione de Il lagno dei cigni, l'indomani un importante coreografo newyorkese annuncia proprio di voler allestire un nuovo spettacolo. Destino vuole che si tratti proprio de Il lago dei cigni. Nina non ha alcun dubbio e decide di voler diventare la prima ballerina dello spettacolo di Thomas Leroy. Dopo mesi di durissimo allenamento, la ragazza raggiunge il suo obiettivo e viene scelta da Leroy come protagonista. Il personaggio interpretato da Nina racchiude in se un lato profondamente oscuro e Leroy farà di tutto per tirare fuori questo aspetto. L'allenamento a cui sottopone la ragazza finisce per peggiorare il già instabile equilibrio mentale di Nina. La tensione aumenta quando Lily, una nuova ballerina, entra a far parte della compagnia. Lily ha meno talento di Nina ma presenta tratti caratteriali più simili alla prima ballerina che Thomas desidera per il suo spettacolo. Nina inizia così a vedere Lily come una minaccia, iniziando a mescolare realtà ed immaginazione fino al punto di non ritorno.

