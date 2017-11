INHUMANS/ Anticipazioni dell'1 novembre 2017: un complotto minaccia il regno di Maximus

Inhumans, anticipazioni dell'1 novembre 2017, in prima Tv su Fox. Black Bolt e Medusa scoprono una verità grazie a Locus. Jen viene ferita dai clienti di Reno.

Inhumans, in prima Tv assoluta su Fox

INHUMANS, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, mercoledì 1 novembre 2017, la Fox trasmetterà un nuovo episodio di Inhumans, in prima Tv assoluta. Sarà il quinto, dal titolo "Qualcosa di Inumano viene da questa parte". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Declan (Henry Ian Cusick) rivela a Sammy (Faleolo Alailima) e Black Bolt (Anson Mount) di volerli aiutare per studiare il loro genoma e capire come siano in grado di trasformarsi. Sottolinea anche di aver aiutato altri Inumani e di essere pronto a ritrovare Crystal (Isabelle Cornish). Medusa (Serinda Swan) e Louise (Ellen Woglom) intanto inseguono l'elicottero a distanza, mentre Crystal ottiene l'aiuto dello sconosciuto. Più tardi, Declan si mette in contatto con Maximus (Iwan Rheon), rivelando di lavorare per lui da diverso tempo, e gli comunica di aver scoperto che l'urlo sonico di Black Bolt è in grado di spazzare via intere civiltà. Max gli ordina poi di uccidere il rivale in via preventiva e rifiuta di considerare le idee dello scienziato, che crede di poter ottenere un enorme vantaggio per l'umanità grazie al DNA di Black Bolt. Nel frattempo, Karnak (Ken Leung) continua a vivere con la comunità capeggiata da Reno (Michael Trotter) ed inizia ad avvicinarsi sempre di più a Jen (Jamie Gray Hyder), la donna che lo ha aiutato fin dall'inizio. Maximus interroga in seguito il Consiglio Genetico per capire come poter ripetere la Terrigenesi, nel tentativo di ottenere i poteri che gli spettano. La maggior parte dei membri si rifiuta però di acconsentire ad un esperimento genetico ed il neo re decide di eliminarli tutti, intimando a Tibor (Ptolemy Slocum) di dimostrargli la sua lealtà. A causa delle ricerche sulla Luna, Loise e Medusa finiscono per attirare l'attenzione dei federali, che si presentano nel loro hotel per arrestarle, ma da cui riescono a fuggire. Grazie all'aiuto di Audrey (Liv Hewson), Crystal riesce invece a curare il suo cane dalle ferite, mentre Loise riesce a localizzare il segnale collegato all'elicottero di Declan. Medusa però decide di agire da sola, mentre Auran (Sonya Balmores) e Mordis (Bridger Zadina) vengono informati del luogo in cui si trova Black Bolt. Intanto, Gorgon (Eme Ikwaukor) continua la sua ricerca di Karnak, convinto che abbia perso la precisione dei suoi poteri per un motivo. Reno invece notizia a notare che si è instaurato un forte feeling fra Karnak e Jen ed inizia ad essere geloso. Al centro, Black Bolt e Sammy intuiscono che Declan non è chi dice di essere e che intende avvelenarli. I due decidono quindi di fuggire, ma si imbattono in Locus (Sumire) e Mordis (Bridger Zadina) nel parcheggio. Il secondo Inumano è pronto a farli saltare in aria, ma viene messo sotto combattimento dall'arrivo di Medusa e Louise. Una volta riuniti, il re e la regina decidono di portare con sé Locus per localizzare Karnak.

ANTICIPAZIONI DELL'1 NOVEMBRE 2017, EPISODIO 5 "QUALCOSA DI INUMANO VIENE DA QUESTA PARTE"

Jen riesce a sfuggire a Reno dopo essere stata ferita grazie all'aiuto di Karnak. I due vengono poi inseguiti dal cliente di Reno, che ordina ai suoi uomini dare loro la caccia. Nel frattempo, Locus inizia a criticare la politica di Black Bolt e riesce a sfruttare i propri poteri per trovare Karnak, mentre Auran si risveglia al centro di Declan e contatta Maximus in segreto. Il nuovo re intende infatti proseguire con le ricerche su Black Bolt. In seguito, Karnak decide di ritornare al campo con Jen e finisce in trappola, ma vengono salvati da Gorgon. I due si riuniscono poi con Black Bolt e Medusa, mentre Locus rivela alla Regina che Crystal si trova sulla Terra e gli chiede di cambiare strategia per il suo regno. Intanto, Tibor riceve diverse lamentele sul dominio di Max: l'opposizione intende rovesciare il suo regno.

