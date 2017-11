Il Segreto / La tragica verità di Adela: Carmelo è un assassino! (Anticipazioni 1 novembre)

Anticipazioni Il Segreto, puntata 1 novembre: Cristobal Garrigues confessa ad Adela la verità sulla morte di suo marito. Hernando è costretto ad apprendere una triste notizia.

01 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Il Segreto

Il Segreto non va in vacanza in occasione della festività di Ognissanti. A differenza della telenovela Una Vita e della soap Beautiful, le vicende di Puente Viejo andranno in onda regolarmente su Canale 5 anche oggi. Ci sarà davvero molta carne al fuoco, in un episodio in cui terranno banco le conseguenze per la morte di Damian. Pur consapevole della crudeltà del proprio primogenito, Hernando sarà distrutto all'idea di averlo perso ancora e soprattutto di non essere riuscito a salvarlo in tempo (proprio come accaduto in passato). Ma i problemi per la famiglia Dos Casas purtroppo non si limiteranno a questo. Dopo avere dovuto dare addio al suo terribile figlio, Hernando sarà costretto ad apprendere la peggiore notizia possibile in merito alle sorti del piccolo in arrivo: la caduta di Camila nel pozzo è risultata fatale al feto e la donna ha abortito! Hernando perderà dunque due figli nello stesso giorno...

Il Segreto: la terribile scoperta di Adela

Ma anche altri personaggi della telenovela Il Segreto saranno chiamati oggi ad affrontare una durissima prova. Nell'episodio di questo pomeriggio, infatti, Cristobal Garrigues informerà Adela del coinvolgimento di Carmelo nella morte di suo marito. Sarà un durissimo colpo per la maestra che scoprirà così di essere stata tradita nel peggiore dei modi da un uomo del quale si fidava. Dopo avere scoperto la verità sull'omicidio, Adela non vorrà più saperne di Carmelo e lo caccerà di casa in malo modo. Al braccio destro di Severo non toccherà altro che accettare tale ordine, anche se per lui i problemi saranno soltanto all'inizio. Dopo avere subito i rimproveri della donna di cui si è innamorato, Leal subirà infatti le nuove minacce di Cristobal, pronto a fare del male ad Ulpiano. Carmelo dovrà dunque seguire alla lettera gli ordini di Garrigues se non vorrà che al ragazzo venga fatto del male.

