Justin Bieber / È di nuovo amore con Selena Gomez? La famiglia di lei contraria al ritorno di fiamma

Justin Bieber, news 1 novembre: lui e Selena Gomez sono di nuovo vicini anche se tale amicizia non è affatto gradita alla famiglia della stella della Disney.

01 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Justin Bieber

Justin Bieber e Selena Gomez hanno ripreso a frequentarsi. Il fatto è certo, così come altrettanto certo è che per il momento la coppia preferisca mantenere riservato questo possibile rincongiungimento. Le due stelle del pop sono state avvistate sia a casa di lui, dove hanno incontrato anche altri amici, sia in un locale di Los Angeles, nel quale hanno fatto colazione prima di recarsi insieme ad una cerimonia della Hillsong Church (di cui entrambi sono fedeli membri). Altri scatti li ritraggono insieme per le vie della città della California e, considerando l'abito da lei indossato, sembra trattarsi di un giorno diverso rispetto al precedente appuntamento in pasticceria. Va comunque precisato che nulla riconduce ad una storia d'amore: le immagini pubbliche di Justin e Selena non mostrano né baci né tanto meno carezze ed altre effusioni, lasciando chiaramente il dubbio sulla tipologia del loro rapporto. Si tratta di amore o solo di una bella amicizia? In entrambi i casi, la famiglia dell'ex stella della Disney non sembra particolarmente gradire...

Justin Bieber e Selena Gomez: la famiglia contraria ad un ritorno di fiamma

La famiglia di Selena Gomez continua a professarsi contraria ad un ritorno di fiamma tra la parente e Justin Bieber. È impossibile, infatti, dimenticare il passato durante il quale il cantante canadese si è comportato in modo 'vile' verso la sua ex fidanzata. È proprio questo il termine usato da un parente di Selena, intervistato dal magazine statunitense TMZ: "Justin è una persona vile e non sarà mai accettato da noi. Il semplice fatto che lei gli stia solo parlando non è solo irrispettoso verso tutti coloro che le vogliono bene, ma è anche una mancanza di rispetto per se stessa". A quanto pare, dunque, la famiglia di Selena non riesce a dimenticare quanto accaduto diversi anni fa quando la cantante era caduta in depressione dopo essere stata lasciata nel peggiore dei modi dal suo fidanzato. Ma molte cose sono cambiate negli ultimi mesi: è dunque stata lei per prima ad accorgersene?

