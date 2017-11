LA RAGAZZA DELLA PORTA ACCANTO/ Su Cielo il film con Emile Hirsch (oggi, 1 novembre 2017)

La ragazza della porta accanto, il film in onda su Cielo oggi, mercoledì 1 novembre 2017. Nel cast: Emile Hirsch ed Elisha Cuthbert, alla regia Luke Greenfield. Il dettaglio della trama.

01 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Cielo

NEL CAST EMILE HIRSCH

La ragazza della porta accanto va in onda su Cielo oggi, mercoledì 1 novembre 2017, alle ore 21.15. Una commedia sentimentale che è stata prodotta negli Stati Uniti D’America nel 2009 a cura della Regency Enterprises e della New Regency Pictures, case di produzione che hanno affidato la direzione della pellicola al bravo Luke Greenfield. Il film che si basa su un soggetto scritto a quattro mani (David T. Wagner e Brent Goldberg) vede la collaborazione per la bella sceneggiatura di Chris McKenna. Ottimi gli interpreti principali Emile Hirsch e Elisha Cuthbert, i due attori che interpretano i protagonisti principali (Matthew Kidman e Danielle) grazie al film hanno ottenuto molti riconoscimenti, e si sono imposti nel jet set cinematografico. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

LA RAGAZZA DELLA PORTA ACCANTO, LA TRAMA DEL FILM

La trama si basa sulla vita di Matthew Kidman un ragazzino che sta per uscire dalle scuole superiori, e che è impegnato nella preparazione di un discorso che dovrà tenere stante la vincita di un importante riconoscimento scolastico che gli porterà in dote una ricca borsa di studio. Il giovane ha una grande amicizia con due suoi coetanei Eli e Klitz, ragazzi vivaci ma molto sfortunati. Improvvisamente nella loro vita irrompe Danielle, una bellissima ragazza che nel passato aveva effettuato un lavoro nella cinematografia porno. Danielle è la classica ragazza della porta accanto, bellissima e affascinante, la sua irrequietezza la porta di nuovo verso i filmini pornografici, decisione che Matthew cerca di contrastare visto l’amore che prova per lei. Nella trama viene introdotto un terzo personaggio, Kelly, quest’ultimo è il produttore della ragazza, egli appoggia la scelta di Matt ma al contempo gli ruba i soldi della borsa di studio, per rifarsi della perdita conseguente all’uscita della sua scuderia di Danielle. I soldi a Matt però servivano per pagare il viaggio in America a un intelligentissimo ragazzo cambogiano, e la sua scomparsa pone Matt dinanzi al rischio della prigione. Messo alle strette Matt escogita un piano, ottenuto infatti l’aiuto di un "nemico" di Kelly, nonché quello dello stesso produttore gira un video a sfumatura erotica, e lo spaccia come un video educativo per aiutare i ragazzi delle superiori, nella conoscenza dell’attività sessuale. La fortuna che i protagonisti ne ricevono è immensa con Matt e Danielle che ne escono ricchissimi e felici, e che hanno la possibilità di continuare i loro studi in un’università molto conosciuta. Anche Eli e Klitz vengono ricompensati dal video, Eli diventa un importante regista avendo diretto le scene principali e Klitz un attore porno visto che grazie al video ha scoperto di essere un superdotato molto attratto dal sesso, fortuna ottiene anche Kelly che grazie alla pellicola riguadagna integralmente i soldi che aveva investito su Danielle.

