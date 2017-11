LE PALUDI DELLA MORTE/ Su Rai Movie il film con Sam Worthington (oggi, 1 novembre 2017)

Le paludi della morte, il film in onda su Rai Movie oggi, mercoledì 1 novembre 2017. Nel cast: Sam Worthington e Jeffrey Dean Morgan, alla regia Ami Canaan Mann. Il dettaglio.

01 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai Movie

NEL CAST SAM WORTHINGTON

Le paludi della morte va in onda su Rai Movie oggi, mercoledì 1 novembre 2017, alle ore 21.10. Una pellicola drammatica (titolo in lingua originale: Texas Killing Fields) che è stata prodotta nel 2011 per la regia di Ami Canaan Mann ed è stata interpretata da Sam Worthington e Jeffrey Dean Morgan. Nel 2012 ha partecipato come pellicola in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia. Sam Worthington, che interpreta il personaggio di Mike Souder, è un noto attore americano famoso soprattutto per aver ricoperto il ruolo del protagonista del famoso colossal diretto da James Cameron nel 2009, Avatar. Recentemente ha poi preso parte al film La battaglia di Hacksaw Ridge, pellicola diretta da Mel Gibson nel 2016. Ma vedimao la trama del film nel dettaglio.

LE PALUDI DELLA MORTE, LA TRAMA DEL FILM

La storia del film ha preso spunto da avvenimenti accaduti realmente. Il protagonista del film è Mike Souder, un agente della squadra omicidi del distretto di Texas City. A Mike e Brian Heigh, detective della polizia di New York, viene affidato un intricato caso che ha per oggetto l'assassinio di una ragazzina. Il cadavere della vittima è stato rivenuto all'interno del Killing Fields, un territorio paludoso che negli ultimi anni ha restituito una lunga serie di copri senza vita di giovani donne, soprattutto universitarie e prostitute. Grazie alle testimonianze di alcuni abitanti del posto si scopre che la vittima era una giovanissima prostituta. Accanto alla caccia al serial killer aleggia una terrificante leggenda che avvolge il Killing Fields, descritto come un luogo maledetto. Nel bel mezzo delle indagini il serial killer non mostra segni di cedimento e continua a macinare vittime. Al contrario, l'assassino inizia a minacciare di morte l'ex moglie di Mick, Pam, che inizierà ad avvertire la strana sensazione di essere osservata da occhi indiscreti. La situazione diventerà molto più delicata quando Little Anna, la ragazzina del posto di cui il detective Brian ha deciso di prendersi cura, sparirà nel nulla. A quel punto Mike, Pam e Brian dovranno correre contro il tempo per cercare di trarre in salvo la ragazza.

