Lisa Marzoli e Francesco Borrelli genitori/ La giornalista è diventata mamma: nata Ginevra

Lisa Marzoli e Francesco Borrelli sono diventati genitori per la prima volta: la giornalista e l'imprenditore hanno accolto in famiglia la piccola Ginevra.

01 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Lisa Marzoli e Francesco Borrelli sono diventati genitori per la prima volta. La giornalista Rai e il marito, un imprenditore romano che discende da una famiglia nobile, hanno accolto nelle loro vite la piccola Ginevra. Questo il nome scelto dai neo genitori per la loro primogenita che è stata accolta con grande gioia da mamma Lisa e papà Francesco. La coppia si è sposata nel 2016 ed oggi è stata raggiunta dalla felicità più grande. Lei, giornalista Rai, conduttrice del programma S’è fatta notte con Maurizio Costanzo e di Cronache animali, a 38 anni, ha coronato il suo grande sogno. La piccola Ginevra è stata concepita la sera di San Valentino e la giornalista che ha lavorato fino a gravidanza inoltrata ha annunciato il lieto evento solo dopo aver superato i fatidici tre mesi. Ora, Lisa Marzoli si gode la maternità per poi tornare a lavoro essendo molto amata dal pubblico e apprezzata dagli addetti ai lavori.

LE DICHIARAZIONI DI LISA MARZOLI

Prima di diventare mamma, Lisa Marzoli ha rilasciato un’intervista al settimanale Vero in cui ha parlato della sua voglia di maternità, arrivata solo dopo aver incontrato Francesco Borrelli. “Prima di sposare mio marito non avevo mai pensato ai figli, ero così presa dal lavoro al telegiornale e dai suoi orari pazzeschi che non pensavo di poter mai conciliare una carriera alla famiglia. Poi è arrivato l’uomo giusto, tutto allora mi è sembrato possibile” – aveva dichiarato la Marzoli che aveva anche svelato di averlo confessato a Maurizio Costanzo – “È stato l’unico al di fuori della cerchia familiare, a cui l’ho detto appena l’ho saputo. Ho visto raramente una persona così felice. Maurizio è un grande sostenitore della maternità”. Dopo nove mesi d’attesa, dunque, Lisa Marzoli ha finalmente stretto tra le braccia la piccola Ginevra.

