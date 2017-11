MACARTHUR IL GENERALE RIBELLE/ Su Rete 4 il film con Gregory Peck (oggi, 1 novembre 2017)

MacArthur il generale ribelle, il film in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 1 novembre 2017. Nel cast: Gregory Peck e Ivan Bonar, alla regia Joseph Sargnet. La trama del film nel dettaglio.

Il film nel pomeriggio di Rete 4

Il film MacArthur, il generale ribelle va in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 1 novembre 2017, alle ore 16.00. Una pellicola drammatica che è stata diretta da Joseph Sargnet nel 1977 e interpretata da uno straordinario Gregory Peck, affiancato da Ivan Bonar, Ward Costello e Nicolas Coster. Gregory Peck, che che nel film veste i panni del generale MacArthur, è stato un grande attore americano molto amato ed apprezzato soprattutto negli anni 70 e 80. Tra le sue interpretazioni più celebri ricordiamo i film La protesta del silenzio (Amazing Grace and Chuck), Abbandonati nello spazio, ...e venne il giorno della vendetta, I ragazzi venuti dal Brasile e L'oca selvaggia colpisce ancora. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

MAC ARTHUR IL GENERALE RIBELLE, LA TRAMA DEL FILM

Il generale MacArhur si è da poco ritirato a vita privato, decidendo di abbandonare per sempre la carriera militare. Nel corso del conflitto mondiale che ha visto le truppe statunitensi impegnate contro quelle giapponesi, il generale è riuscito a distinguersi per abilità e coraggio. A causa di gravi problemi conflittuali con il presiedente americano, però, MacArthur è stato costretto a dire addio alla sua vecchia vita, vivendo ormai del solo ricordo di un passato ricco di soddisfazioni ed encomi. Sono ormai trascorsi diversi anni dal suo ritiro e l'accademia presso cui è stato cadetto decide di dedicargli un'intera giornata, con l'intezione di commemorare la sua storia e le sue gesta in battaglia. Arrivato presso l'accademia di West Point, una delle più prestigiose d'America, a MacArthur viene chiesto di preparare un solenne discorso che possa coinvolgere tutti i presenti, trasmettendo la sua audacia e determinazione. Il generale accetta di buon grado e così inizia a delineare il suo discorso, iniziando a descrivere il periodo della sua gioventù, quando anche lui era un tranquillo cadetto dell'accademia. Continua il suo racconto descrivendo le difficoltà affrontata durante il conflitto mondiale, quando l'esercito statunitense era prossimo a soccombere contro il Giappone. Dopo aver sottolineato la complessità delle operazioni e l'importanza del suo intervento nel corso del conflitto, MacArthur inizia poi a spiegare alla sua platea, di come dopo la fine della guerra, si sia personalmente adoperato per aiutare la popolazione nipponica a risollevarsi dal disastro nucleare. Infine spiega che la fine definitiva della sua carriera militare sia stata causata da profondi contrasti intercorsi tra lui e il presidente Harry Truman.

