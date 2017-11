Marcello Sacchetta/ Ad Amici 17 Casting il ballerino che sognava diventare veterinario

I fan si moltiplicano per Marcello Sacchetta, lo vedremo più spesso in tv? Amici 17 casting riparte da lui e Stefano De Martino, cosa succederà in questa nuova edizione?

01 novembre 2017 Hedda Hopper

Marcello Sacchetta e Stefano De Martino

Bello come il sole, moro, napoletano e tanto solare, queste sono alcune delle caratteristiche che hanno permesso a Marcello Sacchetta di diventare famoso e di conquistare milioni di fan che lo seguono sui social e in tv. Ancora una volta è stato lui a prendere il suo posto accanto a Stefano De Martino ad Amici Casting 2018 e, fuori i professori, sono davvero loro i conduttori del programma, almeno in questa prima fase. Lui accoglie i ballerini, almeno così è successo nei giorni scorsi, gli fa raccontare qualcosa della loro vita e poi li fa esibire in attesa del giudizio finale. Il bel napoletano è sceso in campo anche per questa nuova edizione del programma e per la felicità dei fan che amano seguirlo ma, soprattutto, lo amano nei suoi siparietti insieme all'amico e collega Stefano De Martino.

DA VATERINARIO A BALLERINO DI SUCCESSO IN TV E IN TOUR

Il bel ballerino ha dedicato la sua vita alla danza. Anche se il successo di Marcello Sacchetta è arrivato con Amici di Maria De Filippi, lui da sempre ha ballato in tv e non solo anche se da piccolo sognava di diventare veterinario. In passato ha ballato per grandi nomi della musica italiana e internazionale come i Take That, Sting, Elisa, Renato Zero, Claudio Baglioni e Loredana Bertè ma anche in tanti programmi tv sia Rai che MTV e Mediaset ovvero “Mtv Music Awards”, “Wind Music Awards”, “Domenica In”, “Ciak si canta” e “Ti lascio una canzone”. Dove lo porterà tutto questo successo? Forse un giorno toccherà anche a lui avere un programma tutto suo o, magari, essere inviato di uno speciale programma tv? Non ci rimane che continuare a seguirlo per scoprire le novità che lo riguardano.

