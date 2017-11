Matteo Martari / Chi è il nuovo fidanzato di Miriam Leone: età, carriera e curiosità sull'attore

Matteo Martari è il nuovo fidanzato di Miriam Leone. I due attori sono stati beccati dai paparazzi del settimanale Chi nel pieno di un bacio appassionato...

01 novembre 2017 Anna Montesano

Miriam Leone e Matteo Martari

Miriam Leone, vincitrice della 69ª edizione del concorso di bellezza Miss Italia, ha deciso di uscire allo scoperto con il nuovo partner: l’attore Matteo Martari. L'ex Miss Italia catanese fu già avvistata con l’attore e collega di fiction, Matteo Martari, dal noto settimanale Diva e Donna. La rivista diretta da Alfonso Signorini, Chi, ha beccato i due mentre si baciavano, riportando anche un momento di vita quotidiana, visto che proprio in quel momento i due attori erano impegnati a fare la spesa. Matteo Martari ha 37 anni e nasce come modello ed ha lavorato per diverse case di moda come Moschino, Diesel, Woolrich. Nel 2012 ha recitato nell'opera teatrale Un angelo è sceso a Babilonia, per la regia di Fernanda Calati.

CURIOSITÀ E CARRIERA DI MATTEO MARTARI

L'anno seguente, sempre per il teatro, ha preso parte allo spettacolo di Maurizio Salvalaio Yerma. Inoltre, nel 2014, ha recitato nel film per il cinema La felicità è un sistema complesso sotto la regia di Gianni Zanasi, mentre nel 2015 in "2night" per la regia Ivan Silvestrini che lo ha diretto anche nella webserie Under - The Series al fianco di Valentina Bellè. In televisione ricopre il ruolo di Andrea Russo nella fiction Non uccidere per la regia di Giuseppe Gagliardi insieme a Miriam Leone. Nello stesso periodo recita nella miniserie Luisa Spagnoli accanto a Luisa Ranieri, Massimo Dapporto, Franco Castellano e Vinicio Marchioni interpretando il ruolo di Giovanni Buitoni. Nel 2016 recita nella serie televisiva Hundred to Go, prodotta in collaborazione da BMW e Fox. L'amore ha fatto breccia nel suo cuore conquistato dalla bella Miriam Leone. Vedremo come si evolverà la storia.

