Oroscopo / Paolo Fox, oggi 1 novembre 2017, a LatteMiele le previsioni per tutti i segni

Oroscopo di oggi 1 novembre 2017 di Paolo Fox all'emittente radiofonica LatteMiele. Previsioni per Sagittario, Toro, Scorpione, Ariete, Capricorno e tutti gli altri segni zodiacali.

01 novembre 2017 Matteo Fantozzi

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO PAOLO FOX A LATTEMIELE DEL 1 NOVEMBRE 2017

Andiamo a vedere ora i segni zodiacali, sempre seguendo l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele, nel particolare. Partiamo nell'analisi da Vergine e Scorpione. La Vergine piano piano recupera il suo stato migliore anche se per la fine dell'anno la vergine sarà vincente, quindi la ruota gira a favore. Venerdì e sabato saranno le giornate migliori anche per i sentimenti e dal punto di vista amoroso. In ogni caso, qualunque cosa vogliate fare, sarà possibile e con un buon successo. Per lo Scorpione ci sono delle situazioni che nella vita vanno valutate. Non dovete pensare sempre in negativo. Giove vuole farvi cambiare, e illumina il vostro segno. A rendere la situazione in amore piacevole, tra poco tempo ci sarà anche Venere . Tra oggi e domani il lavoro porterà stress, bisognerà quindi cercare di evitare di trovarsi in difficoltà. E' un momento di cercare sempre e comunque anche la possibilità di essere più tranquilli.

SEGNI IN CRESCITA

E' il momento di analizzare quei segni zodiacali considerati in crescita per quanto riguarda l'oroscopo di Paolo Fox sull'emittente radiofonica LatteMiele. L'Ariete ritrova un'energia che grazie alla Luna si accende nuovamente nel segno. Si stanno cercando delle collaborazioni importanti, sicuramente nel mondo professionale arriveranno delle soddisfazioni importanti. La Vergine sta recuperando da un periodo non facile, piano piano sta arrivando al suo stato di forma migliore. Per la fine dell'anno si arriverà a vivere un momento di grandissima esplosione per il quale però si deve essere pronti. Novembre per questo sarà un mese importante in cui si lavorerà a una crescita proporzionale che dovrà essere gestita in maniera davvero intelligente. Venerdì e sabato saranno inoltre delle giornate davvero molto importante dal punto di vista sentimentale, che potrebbe permettere anche delle soluzioni molto interessanti.

SEGNI IN DIFFICOLTÀ

Partiamo nell'analisi dell'oroscopo di Paolo Fox dai segni in difficoltà, seguendo quanto il noto astrologo ha raccontato per la giornata di oggi, mercoledì 1 novembre 2017, sull'emittente radiofonica LatteMiele durante la sua consueta rubrica Latte e Stelle. Il Leone viene da un momento di grande difficoltà, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto professionale. Si devono affrontare dei disagi con diverse situazioni che creano preoccupazione. L'obiettivo è quello di essere sempre centrati sul lavoro, per evitare di ritrovarsi a vivere delle situazioni complicate e di difficile lettura. La Bilancia inizierà il mese in maniera un po' pensierosa. Il carattere è quello di lasciare troppe volte correre, senza riuscire ad essere tranquilli nelle valutazioni che vanno fatte,. A volte non si ha l'atteggiamento giusto per riuscire a trovare le motivazioni giuste nel prendere una decisione importante. Staremo a vedere se qualcuno tenderà la sua mano in aiuto.

© Riproduzione Riservata.