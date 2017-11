Pechino Express 2017 Ed. 5/ Anticipazioni e diretta semifinale: chi saranno i finalisti? (Nona puntata)

Pechino Express 2017, ed. 5 anticipazioni e diretta nona puntata: le quattro coppie ancora in gara sbarcano in Giappone per conquistare l'ambitissima finale.

01 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Pechino Express 2017

Penultimo appuntamento con Pechino Express 2017. L’adventure game condotto da Costantino Gherardesca torna in onda oggi, mercoledì 1° novembre, alle 21.20 su Raidue, con l’attesissima semifinale. L’avventura dei viaggiatori sta per giungere al termine. Ancora due tappe ricche d’imprevisti e colpi di scena eleggeranno la coppia vincitrice della quinta edizione di Pechino Express. Sotto l’attenta guida di Costantino della Gherardesca, le quattro coppie ancora in gara si contenderanno un posto nella finalissima di mercoledì 8 novembre. Per riuscire a conquistare un posto in finale, le coppie dovranno percorrere 416 chilometri durante i quali gli imprevisti e le sfide non mancheranno. A contendersi la finalissima ci saranno quattro coppie di viaggiatori: le #caporali (Antonella Elia e Jill Cooper) che hanno vinto le ultime due tappe, le #clubber (Ema Stokholma e Valentina Pegorer), i #maschi (Francesco Arca e Rocco Giusti) e i #compositori (Achille Lauro e Boss Doms), ultimi nella tappa precedente ma salvati dalla busta nera che ha regalato loro un posto tra i magnifici semifinalisti. Quattro coppie che, nel corso dello splendido viaggio affrontato sotto la direzione di Costantino Della Gherardesca, non si sono risparmiati cercando di superare tutte le difficoltà incontrate nelle varie tappe. I posti in finale dovrebbero essere solo tre: quale sarà, dunque, la coppia che dovrà abbandonare Pechino Express ad un passo dalla finalissima?

UNA PENULTIMA TAPPA RICCA DI INSIDIE

Le #caporali (Antonella Elia e Jill Cooper) che hanno vinto le ultime due tappe, le #clubber (Ema Stokholma e Valentina Pegorer), i #maschi (Francesco Arca e Rocco Giusti) e i #compositori (Achille Lauro e Boss Doms) dovranno guadagnarsi un posto nella finale di Pechino Express. Nella penultima tappa dell’adventure game, le coppie ancora in gara, oltre a dover percorrere 416 chilometri dovranno affrontare tantissime insidie. La semifinale partirà dal tempio di Kofuku-ji, a Nara per poi passare per il castello di Nagahama. I concorrenti, poi, chiedendo passaggi agli abitanti del luogo, si dirigeranno verso la pagoda Chureito, una torre a cinque piani sulla montagna che domina Fujiyoshida City, sede del traguardo di tappa. La penultima tappa di Pechino Express 2017 metterà a dura prova le quattro coppie in gara. Tutti i concorrenti cercheranno di conquistare un posto in finale e, per riuscire nell’intento, daranno vita a nuove alleanze. Nel corso dei 416 chilometri della tappa, le coppie dovranno affrontare tante prove: dovranno confrontarsi con la moderna tecnologia, improvvisarsi venditori ambulanti, dovranno dedicarsi al vip watching, si trasformeranno in calciatori disputando un’inedita partita di pallone e faranno trekking lungo un antico cammino. Pechino Express può essere visto sia su Raidue ma può essere seguito anche sul web grazie al sito ufficiale http://pechinoexpress.rai.it, dove è possibile seguire le puntate in live-streaming e rivedere tutti i momenti più belli vissuti dalle coppie.

