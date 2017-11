REVENGE - VENDETTA/ Su Rai Movie il film con Kevin Costner (oggi, 1 novembre 2017)

Revenge - Vendetta, il film in onda su Rai Movie oggi, mercoledì 1 novembre 2017. Nel cast: Kevin Costner, Anthony Quinn, alla regia Tony Scott. La trama del film nel dettaglio.

01 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film nella seconda serata di Rai Movie

NEL CAST KEVIN COSTNER

Revenge - Vendetta va in onda su Rai Movie oggi, mercoledì 1 novembre 2017, alle ore 23.25. Una pellicola drammatica del 1990 che è stata diretta da Tony Scott e intepretata da un cast d'eccezione composto da Kevin Costner, Anthony Quinn, Madeleine Stowe, Tomas Milian, James Gammon e Jesse Corti. L'attore che veste i panni di Cesar è molto noto al pubblico italiano. Parliamo infatti di Tomas Milian, il celebre interprete della famosa saga cinematografica dedicata al personaggio di Er Monnezza. Nel corso della sua carriera, Toman Milian ha perso parte a tantissimi film di grande successo come Uno contro l'altro, praticamente amici, Mela e Tequila - Una pazza storia d'amore con sorpresa e The Lost City. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

REVENGE - VENDETTA, LA TRAMA DEL FILM

Jay è un ex aviatore reduce dalla guerra in Vietnam che ha ormai detto addio alla sua carriera militare da molti anni. Per tentare di ritrovare un pò di pace e serenità decide di accettare l'invito di un suo ex collega, Tiburon Tibey Mendez, che lo ha invitato a soggiornare per alcune settimane della sua lussuosa residenza messicana a Puerto Vallarta. Ciò che Jay non sa che che Mendez è in realtà un potentissimo e spregevole criminale del posto. Arrivato presso la maestosa tenuta di Tiburon Tibey Mendez, l'ex aviatore rimane fin da subito affascinato dalla meravigliosa moglie del suo amico, la splendida Mireya. Poco dopo, tra i due nascerà un rapporto passionale che destabilizzerà Jay. L'uomo si sente profondamente in colpa e teme che la storia con Mireya possa essere scoperta da Tiburon. Quando ques'ultimo scopre la verità circa il tradimento di sua moglie con Jay, le conseguenze per i due amanti clandestini saranno durissime. Jay viene brutalmente picchiato dagli uomini del boss mentre Mureya viene abbandonata e costretta a prostituirsi in un bordello nelle vicinanze della villa. Jay riesce a fuggire dalla villa e viene curato da un uomo di buon cuore. Quando si riprende del tutto dalle profonde ferite riportate per via del pestaggio decide di mettersi sulle tracce di Mireya, che nel frattempo è riuscita a trovare rifugio presso un convento.

