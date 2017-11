Raffaele Tonon è gay? / Rossana Feola smentisce, ma Dandolo esplode: "Sta mentendo" (GF Vip 2)

01 novembre 2017 Silvana Palazzo

Raffaele Tonon è gay? In rete e sui social sono emerse le ipotesi sulla presunta omosessualità del concorrente del Grande Fratello Vip, smentite poi da Rossana Feola, a cui il giornalista Alberto Dandolo ha replicato seccamente. Ma andiamo con ordine... La donna sostiene di aver avuto una relazione con il noto personaggio televisivo prima che entrasse nella casa più spiata d'Italia. Una storia d'amore lunga 8 anni. Ora non stanno più insieme, ma Rossana ha raccontato a Pomeriggio 5 di non aver mai detto addio a al suo Tonon, e viceversa. L'ex del concorrente del reality ha rivelato anche di aver rivisto Raffaello poco prima che andasse a Cinecittà. Durante la trasmissione di Barbara d'Urso ha spiegato di aver discusso spesso con Raffaele Tonon della possibilità di costruire insieme una famiglia, rivelando anche di aver fantasticato con lui sul nome da dare ai loro futuri figli. Rossana Feola ha assicurato poi che Raffaele Tonon non è gay, anche perché se ne sarebbe senz'altro accorta avendo convissuto con lui.

ALBERTO DANDOLO VS LA PRESUNTA EX DI RAFFAELE TONON

Raffaele Tonon è gay: non ha dubbi Alberto Dandolo, che è esploso su Instagram dopo l'intervento di Rossana Feola a Pomeriggio 5. La donna sostiene di essere l'ex fidanzata del concorrente del Grande Fratello Vip, ma il noto giornalista, che si definisce amico di Tonon, è di tutt'altro avviso. «Ognuno di noi ha il sacrosanto diritto di non esporre, dichiarare e comunicare i propri gusti sotto le lenzuola. Ma ha nel contempo anche l'altrettanto sacrosanto dovere di non mentire», ha scritto Dandolo, accusando evidentemente Rossana Feola di aver mentito a Pomeriggio 5. «Si può essere liberi di tacere ma non si può essere liberi di dire stron**te da fiction su questo tema. Perché mentendo si offende chi ha deciso di essere quello che è!», ha aggiunto il giornalista, che ha ritenuto offensivo il tentativo della donna di mascherare quella che per lui è la realtà dei fatti, cioè che Raffaele Tonon è gay. «Meglio non dare fiato alla voce in questi casi. Rispettateci almeno standovene zitti e muti. Grazie», ha concluso Alberto Dandolo, innescando così una polemica che è destinata a far discutere nei prossimi giorni.

