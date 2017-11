SCUSATE SE ESISTO!/ Su Rai 1 il film con Paola Cortellesi e Raoul Bova (oggi, 1 novembre 2017)

Il film Scusate se esisto! va in onda questa sera, mercoledì 1 novembre, alle 21.25 su Rai 1. Nel cast Paola Cortellesi e Raoul Bova. Ecco la trama della commedia.

01 novembre 2017 Redazione

Raoul Bova, nel film è Francesco

NEL CAST PAOLA CORTELLESI

Scusate se esisto! è il film comico che sarà trasmesso stasera, mercoledì 1 novembre su Rai 1, a partire dalle 21.25. La pellicola è stata diretta nel 2014 da Riccardo Milani e interpretata da Paola Cortellesi, Raoul Bova, Corrado Fortuna, Lunetta Savino, Marco Bocci ed Ennio Fantastichini. Paola Cortellesi veste i panni della protagonista Serena, il cui personaggio ha tratto ispirazione da Guendalina Salimeni, una degli architetti donna italiani più apprezzati a livello internazionale. Lunetta Savino, molto nota al grande pubblico per la sua partecipazione alla nota serie tv di rai Uno, Un Medico in Famiglia, in cui vestiva i panni di Cettina, interpreta Michela.

SCUSATE SE ESISTO! LA TRAMA DEL FILM

Serena è una giovane laureata in architettura che, grazie alla sua immensa professionalità e dedizione al lavoro, si trasferisce a Londra. Lo studio di architettura presso cui lavora ha infatti recentemente aperto alcune filiali nella City e il suo capo ha preteso fortemente la sua presenza a Londra. Le cose per Serena vanno per il meglio. La sua personalità forte e decisa le permette di imporsi sul lavoro e di inserirsi senza grandi difficoltà nel tessuto sociale londinese. A un tratto però qualcosa cambia. Serena si accorge, infatti, di avere nostalgia di casa e della sua famiglia. Così decide di dire addio alla sua esperienza a Londra e torna in Italia. Rientrata nel Bel Paese deve inevitabilmente scontrarsi con la realtà lavorativa italiana, che preferisce privilegiare gli uomini a discapito delle donne. Serena non riesce a trovare mansioni lavorative consone alla sua professionalità e inizia a perdere le speranze. Un giorno le balena in mente un'idea geniale. Pur di accaparrasi un'importante commessa, che ha per oggetto la ricostruzione di un intero quartiere di Roma, decide di fingere di essere la segretaria dell’architetto Bruno Serena (giocando con il suo nome e cognome). Avrà bisogno di Francesco, per portare avanti il suo piano... Serena riesce a ottenere la realizzazione del progetto di ricostruzione ma nessuno deve conoscere la verità, ovvero che sia lei, in realtà, a gestire l'opera.

