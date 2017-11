SQUADRA MOBILE 2/ Anticipazioni dell'1 novembre: scontro aperto fra Ardenzi e Sabatini (finale di stagione)

Squadra Mobile 2, anticipazioni dell'1 novembre 2017. Sabatini fa un ultimo tentativo per convincere Ardenzi che la strada che ha scelto è quella corretta. Cosa farà la sua nemesi?

Squadra Mobile 2, in prima Tv su Canale 5

SQUADRA MOBILE 2, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI: FINALE DI STAGIONE

Nella prima serata di Canale 5 di oggi, mercoledì 1 novembre 2017, andrà in onda l'ultimo episodio di Squadra Mobile 2 - Operazione Mafia Capitale. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Ardenzi si trova in ospedale in fin di vita, ma riesce a consegnare la scheda a Sandro, mentre Guaraldi potrebbe essere rilasciato in assenza di prove. La Questura deve inoltre valutare se accusare il capo della Mobile di abuso d'ufficio per le sue ultime azioni, ma Sandro riesce a fornire le prove contro Guaraldi appena in tempo. Dopo una lunga operazione, i medici stabiliscono che Ardenzi è fuori pericolo: il capo riesce ad informare gli agenti del fatto che sia stato il sicario di Guaraldi a sparargli. Nonostante il suo intervento, Sandro viene invece sottoposto ad un lungo interrogatori per via dei suoi rapporti con Daria, mentre la donna si trova con Sabatini, con cui finge di avere una relazione per non destare sospetti nel personale dell'albergo. La squadra inizia intanto ad indagare sullo stupro di Nadia, una ragazzina che si trova nello stesso ospedale di Ardenzi, e si inizia ad ipotizzare che l'aggressore possa aver agito più volte. I cittadini tra l'altro credono che la Polizia non stia usando tutti i mezzi a disposizione per fermare lo stupratore ed iniziano a manifestare all'esterno del Distretto. Nel frattempo, Guaraldi riceve un messaggio grazie ad un intermediario del suo uomo più fidato, mentre Isabella sta per dire addio alla città dopo aver deciso di andare via dalla squadra. Dopo diverse ricerche, la Polizia scopre che lo stupratore è un certo Emanuel, un giostraio, mentre Daria fa delle chiare avances a Sabatini, ma viene rifiutata. Il sospettato rivela alla fine di aver solo aiutato Nadia a raggiungere l'ospedale, ma le indagini si complicano sempre di più a causa della furia dei cittadini, che spingono la famiglia del giostraio a rinchiudersi in casa per evitare il linciaggio. A capo dell'indagine, Mauretta decide quindi di rivelare la verità sullo stupratore: è un residente dei Parioli. Mentre Giacomo rivela a Roberta di voler adottare un bambino, la squadra scopre che il sicario di Guaraldi si trovava al poligono di tiro con un'altra persona. Nello stesso momento, il detenuto riesce ad evadere dal carcere grazie ad un blitz organizzato dai suoi uomini e da un secondino corrotto, per poi riuirsi con il sicario ed ottenere i documenti falsi per lasciare il Paese. Poco dopo i due vengono raggiunti da Sabatini, che inizia a sparare e riesce a colpire Pedullà, decidendo di prelevarlo. La Mobile nel frattempo continua l'inchiesta su alcuni funzionari della politica, specialmente su un certo zoppo che sembra incutere timore in Donadei. Quella sera, Isabella ha uno scontro aperto con Mengoni, che è riuscito a togliere i proiettili dalla sua pistola, ma che alla fine viene arrestato da Ardenzi. La squadra invece scopre che lo zoppo è un certo Spaziani, che inizia a radunare il denato per fuggire dopo aver scoperto di essere sotto indagine. Daria invece è sempre più preoccupata per la violenza con cui Sabatini sta interrogando Pedullà ed informa Sandro di quello che sta succedendo. La donna decide però di seguire Claudio in un secondo momento.

ANTICIPAZIONI DELL'1 NOVEMBRE 2017, EPISODIO 8

Siamo arrivati all'ultima puntata di Squadra Mobile 2, che questa sera rimetterà in gioco Sabatini e Ardenzi e la loro caccia senza fine. La Polizia è infatti riuscita a trovare le prove per arrestare lo zoppo, al centro di una delle indagini precedenti, ed ora il capo della Mobile intende stringere il cerchio attorno alla sua nemesi. Ardenzi intende però sfruttare Sabatini per arrivare a Guaraldi e per questo decide di attendere prima di arrestarlo, nella speranza che lo conduca dall'altro criminale. Mentre gli agenti iniziano ad indagare sui diamanti sottratti in precedenza a Sabatini e scoprono un collegamento con un ex funzionario, Claudio affonda di nuovo il colpo e fa un ultimo tentativo per convincere Ardenzi a rinunciare a tutto ed a seguirlo nei suoi ideali.

