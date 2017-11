Selvaggia Lucarelli VS J-Ax / Video: il rapper difende l'ironia ma lei risponde per le rime

Selvaggia Lucarelli come sempre, possiede il primato social di colei che farebbe indignare perfino la persona più pacifica dell'intero universo (per certi versi non è poi così un male). Questa volta, la sua "vittima" è J-Ax, il rapper milanese che però, con la sua solita verve non gliele manda di certo a dire. Scopriamo cosa è successo a seguire. Ad aprire le danze - per onor del vero - ci ha pensato Alessandro Aleotti, postando un video del duo di youtuber ArcadeBoyz. La clip in questione era stata giudicata molto offensiva dalla blogger che, per tutta risposta aveva anche querelato i diretti interessati. Ma di cosa trattava l'argomento? Si parlava del famoso video di Guè Pequeno dedicato all'autoerotismo che per sbaglio, come ricorderete è finito tra le Stories del rapper. Dopo aver ricevuto la denuncia, gli ArcadeBoyz si sono giustificati affermando che si fosse trattato solo di uno scherzo. A questo punto, Ax ha deciso di difendere gli youtuber con un tweet: “Gli @BoyzArcade hanno fatto game, set, match a @stanzaselvaggia con questo video”. Naturalmente, la Lucarelli ha prontamente commentato, ecco cosa si sono detti i due su Twitter.

“Caro @jaxofficial sei dalla parte di due ragazzi che mi hanno detto tro*a cagna put*ana di merd* fatti trapanare da un negro. E altro. Bravo”, ha twittato l'ex giudice di Ballando con le Stelle. J-Ax ha replicato ancora, rinfacciando a Selvaggia Lucarelli una serie di like a tweet offensivi che avevano scritto gli haters del buon Ax: “Cara @stanzaselvaggia magari quando vuoi fare la moralizzatrice anti-bullismo non mettere mi piace a chi bullizza”. Il faccia a faccia tra la blogger e J-Ax, arriva dopo un lungo stato nel quale l'influencer faceva notare la famosa fotografia rimossa da Fedez che lo ritraeva con Levante. Selvaggia sembra essere “fidelizzata” ad una serie di nomi famosi che variano da Barbara d'Urso, la famiglia Rodriguez nella sua totalità, Fedez e Chiara Ferragni. Alla “lunga” lista si aggiungerà adesso anche J-Ax? A quanto pare... Nelle ultime ore, il post contro Cecilia Rodriguez sta facendo il giro del web così come le sua difesa a Giulia De Lellis contro "la politica" di Alfonso Signorini: "Del resto, parla di coraggio lui, quello così coraggioso che il massimo del cazziatone lo fa a una ragazzina di 20 anni che sì, è ignorante come una zappa, ma conta pure come il due a bastoni. Se anziché De Lellis avesse fatto di cognome Rodriguez, la povera Giulia, a cimentarsi nelle prove culturali sarebbe stata "coraggiosa", mica zappa. Mica feccia".

