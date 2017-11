Squadra Mobile 3 / Ci sarà? Anticipazioni: gli ascolti non promettono bene ma...

Squadra Mobile 3 ci sarà oppure no? Le prime anticipazioni sulla possibile nuova stagione non lasciano ben sperare. Gli ascolti non promettono bene ma la critica è positiva

01 novembre 2017

Squadra Mobile 3 ci sarà?

Squadra Mobile 3 ci sarà oppure no? La risposta potrebbe arrivare questa sera dopo la messa in onda del finale di stagione anche se le notizie non sono molto positive. La coppia formata da Giorgio Tirabassi e Daniele Liotti non ha fatto i fuochi d'artificio che tutti aspettavano e gli ascolti sono stati davvero poco consoni al prodotto premiato anche dal famoso critico televisivo, Aldo Grasso. Questo gioco al gatto e al topo non ha convinto il pubblico che continua a notare alcune divergenze ed "errori" fatti in questa stagione a cominciare dallo specchietto dell'allodole "Operazione Mafia Capitale".

QUALCOSA NON HA FUNZIONATO MA...

Sull'onda di serie come Gomorra e Suburra, la Taodue ha provato ad usare la corruzione dello Stato proprio per regalare sfumature interessanti alla stagione ma senza molto successo. Risultato? Una continua caccia al proprio rivale che non ha entusiasmato il pubblico se non i fedelissimi della serie. Squadra Mobile 2 ha portato a casa ascolti medi del 10% di share e questo non lascia pensare che ci sarà un seguito, ovvero la terza stagione. Dall'altra parte è vero anche che, se il finale sarà aperto, dovremo per forza ottenere un terzo capitolo conclusivo di questa saga. Salvo sorprese, il finale di questa sera potrebbe regalare alla serie la fuga di Ardenzi e Sabatini che, a quel punto, potrebbero lottare insieme contro un nemico comune proprio com'è successo spesso e volentieri in Squadra Antimafia con i buoni di turno e la nostra amata Rosy Abate. Sarà davvero così o conosceremo la conclusione di questo gicoo al gatto e al topo?

