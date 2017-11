Stefano De Martino/ Dal Sottosopra alle lacrime ad Amici Casting e L'Isola dei Famosi?

Sui social o in tv, Stefano De Martino continua ad essere protagonista e mentre torna sul palco di Amici si parla di lui come inviato a L'Isola dei Famosi, è davvero così?

01 novembre 2017 Hedda Hopper

Stefano De Martino

Il pubblico di Canale 5, e adesso anche di Real Time, non riesce davvero a fare a meno di Stefano De Martino. L'ex ballerino di Amici è tornato come conduttore e mentore dei ragazzi che aspirano ad avere un posto nel programma e nella prossima edizione del programma e proprio in questi giorni è in onda su Real Time con i casting. Stefano De Martino è tornato al fianco di Marcello Sacchetta per condurre questa prima parte del programma in attesa dell'inizio delle lezioni e della formazione della classe. Nei giorni scorsi lo abbiamo visto accogliere i ragazzi, abbracciarli quando necessario, parlare inglese con quelli stranieri e piangere senza sosta per via di un inedito che una ragazza ha dedicato al suo papà scomparso ormai da anni.

DALLE LACRIME ALLE SERIE TV, IL BALLERINO NON HA DIFETTI

Stefano De Martino si dimostra ancora pieno di qualità e se in tv è sempre garanzia di successo, tanto che si parla lui come prossimo inviato de L'Isola dei Famosi al fianco di Alessia Marcuzzi, sui social non è da meno. Sono tanti i followers che continuano a seguirlo e lui li premia regalando loro alcuni dei dettagli della sua vita privata. In particolare, l'ultima foto che ha fatto uscire di testa anche i series tv addicted, è quella che lo ritrae come sul set di Stranger Things, la famosa serie tv Netflix disponibile con la sua seconda stagione da venerdì scorso. A quanto pare il ballerino ama le serie tv e questo non può che essere una qualità, almeno agli occhi dei fan.

© Riproduzione Riservata.