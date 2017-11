TALES OF HALLOWEEN/ Su Rai 4 il film con Barry Bostwick e Katie Silverman (oggi, 1 novembre 2017)

Tales of Halloween, il film in onda su Rai 4 oggi, mercoledì 1 novembre 2017. Nel cast: Barry Bostwick e Katie Silverman, alla regia Neil Marshall. La trama del film nel dettaglio.

01 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film horror in seconda serata su Rai 4

NEL CAST BARRY BOSTWICK

Tales of Halloween va in onda su Rai 4 oggi, mercoledì 1 novembre 2017, alle ore 23.00. Una pellicolahorror suddivisa in episodi che è stata diretta da diversi registi che si sono occupati della direzione dei dieci episodi di cui si compone il film. Tra i registi che hanno collaborato alla realizzazione di Tales of Halloween citiamo Neil Marshall, Darren Lynn Bousman e Lucky McKee che sono i più celebri. Neil Marshall è un regista e sceneggiatore britannico, noto per aver diretto film come Centurion, Doomsday - Il giorno del giudizio, The Descent - Discesa nelle tenebre e Dog Soldiers. Per la tv ha diretto un episodio di Westworld - Dove tutto è concesso, uno di Hannibal e due de Il Trono di spade. Il cast di attori principali è invece composto da Barry Bostwick, Katie Silverman e Lin Shaye. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

TALES OF HALLOWEEN, LA TRAMA DEL FILM HORROR

L'intera trama del film è ambientata in un certo periferico americano e tutta la storia avviene nel corso della notte di Halloween. Qui, in un piccolo sobborgo, strane creature minacciano la tranquillità quotidiana dei residenti del quartiere. Nel primo episodio, intitolato Sweet Tooth, una coppia di baby sitter muore per mano del fantasma di Timmy, un bimbo che molti anni prima uccise i suoi genitori, colpevoli di aver mangiato la sua scorta di dolci per Halloween. Nell'episodio successivo (The Night Billy Raised Hell) un bimbo viene costretto, da alcuni amici, a gettare delle uova contro l'abitazione di un uomo anziano che vive nel quartiere. L'uomo altri non è che il diavolo. Il terzo episodio vede protagonista un gruppo di teeneger strampalati che verrà preso di mira da alcuni bimbi killer. Nel quarto, un giovane ragazzino decide di evocare una terribile entità demoniaca con l'intezione di vendicarsi del gruppo di bulli che diede fuoco alla roulotte in cui morirono i suoi genitori. Nell'episodio dal titolo Grim Grinning Ghost, una giovane donna viene perseguitata da un fantasma. Se si volterà ad osservarlo, verrà uccisa. Nel sesto episodio una donna, in parte indemoniata, decide di uccidere il marito cucinandolo al forno, in seguito alla decisione dell'uomo di sottoporsi ad un intervento di vasectomia. Nell'ottavo, uno scontro tra due vicini di casa assumerà connotazioni da brivido. Il nono episodio racconta la storia di una donna la cui anima verrà presa in ostaggio da un alieno. Nel decimo ed ultimo episodio due criminali prendono in ostaggio un bambino, per poi scoprire che si tratta in realtà di un mostro.

