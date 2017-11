TRAINING DAY/ Su Iris il film con Denzel Washington ed Ethan Hawke (oggi, 1 novembre 2017)

Il film Training Day va in onda su Iris oggi, mercoledì 1 novembre 2017, alle ore 21.00. Un thriller del 2011 che è stato diretto da Antoine Fuqua ed è stato interpretato da un cast di attori di tutto rispetto formato da Denzel Washington, Ethan Hawke, Scott Glenn, Cliff Curtis e Tom Berenger. Denzel Washington, che veste i panni di Alonzo Harris, si è aggiudicato un Premio Oscar come miglior attore protagonista per la sua interpretazione in Training Day. Il film che è stato diretto da Antoine Fuqua è stato proiettato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2002. Antoine Fuqua è un famoso regista e produttore americano che nel corso della sua carriera ha diretto diverse pellicole di successo come Bait-L'esca, Attacco al potere - Olympus Has Fallen, The Equalizer - Il vendicatore ed I magnifici 7. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

TRAINING DAY, LA TRAMA DEL FILM

Il protagonista del film è Alonzo Harris, un agente di polizia del distretto di Los Angeles chiamato a valutare se il giovane Jake Hoyt è in possesso delle qualità necessarie per entrare a far parte del team anti droga. I due agenti sono diametralmente opposti in termini di carattere e modalità d'azione. Mentre Jake preferisce seguire le regole alla lettera, Alonzo agisce d'istinto. Dopo aver sequestrato alcuni grammi di marijuana ad un gruppo di adolescenti scapestrati, Alonzo ordina a Jake di fumarla. In ragazzo, inizialmente rifiuta, ma di fronte all'insistenza di Alonzo e costretto a cedere. Ciò che Jake non sa è che la droga contenuta nel sacchetto sequestrato ai ragazzi è in realtà PCP. Dopo aver fatto visita ad un noto spacciatore della zona, Jake salva la vita di una ragazza che stava per essere assalita da una coppia di malviventi. Per qualche strano motivo, però, Alonzo non arresta i due assalitori, limitandosi a rimproverarli. Senza farsi notare, Jake raccoglie da terra il portafogli della ragazza assalita. Il giovane agente inizia ad osservare con area sospetta il suo collega, arrivando a comprendere che l'uomo è sulle tracce di uno spacciatore di nome Roger, con l'intenzione di recuperare una cospicua somma di denaro. Come previsto, Alonzo riesce a rintracciare lo spacciatore e, dopo aver recuperato il denaro, uccide l'uomo in presenza di Jake. Quest'ultimo, a differenza degli altri agenti della squadra di Alonzo, rifiuta di intascare una percentuale sul denaro requisito allo spacciatore. Per questo motivo Alonzo decide di farlo uccidere per mano di un gangster conosciuto come Smiley. Sarà quest'ultimo a rivelare a Jake che Alonzo ha ucciso un pezzo grosso della mafia russa e per questo motivo deve consegnare un milione di dollari per avere salva la vita.

