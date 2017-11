UNA VITA / Oggi 1 novembre, la telenovela non va in onda: ecco perché e quando torna

Anticipazioni Una Vita: la telenovela spagnola non va in onda mercoledì 1 novembre in occasione della festività di Ognissanti. Ecco le principali trame della prossima settimana.

01 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Una Vita

Una Vita si prende un giorno di vacanza in occasione della festività di Ognissanti. Come accade per le principali ricorrenze del calendario, infatti, Canale 5 decide di mandare in pausa alcune delle serie televisive del suo ricco palinsesto pomeridiano, a partire proprio dalle vicende di Acacias 38. La regolare programmazione riprenderà domani 2 novembre, dalle ore 14:10 come sempre. La stessa sorte di Una Vita verrà oggi riservata a Beautiful, che conoscerà un giorno di vacanza tornando domani alle ore 13:40, mentre non accadrà la stessa cosa per Il Segreto: chi desidera conoscere le vicende di Donna Francisca e compaesani potrà tirare un respiro di sollievo e restare incollato al televisore anche in occasione del 1° novembre. Per quanto riguarda, invece, la programmazione di Una Vita delle prossime settimane, essa dovrebbe subire un'importante modifica: Amici di Maria De Filippi riprenderà, infatti, a metà novembre il suo posto nel pomeriggio del sabato, occupando proprio la fascia oraria tradizionalmente dedicata alla telenovela spagnola:

Una Vita: le anticipazioni del mese di novembre 2017

Nel giorno di pausa nella programmazione di Una Vita facciamo il punto sulle importanti trame che caratterizzeranno un mese di novembre incredibilmente ricco di colpi di scena. Cayetana sarà ancora una volta grande protagonista, arrestata per il tentato omicidio ai danni di Ursula. La dark lady rischierà di essere condannata a morte e solo l'intervento di Teresa, che rappresenterà per lei molto più di una semplice amica, riuscirà ad evitare il peggio. Novità importanti riguarderanno Liberto e Rosina, la cui relazione diventerà di dominio pubblico. La vedova Hidalgo deciderà, infatti, di trascorrere una romantica serata nel suo appartamento in compagnia dell'amante, trovando una scusa per convincere figlia e genero a lasciare campo libero. Ignara di questi piani, però, Leonor organizzerà una festa di compleanno a sorpresa per la madre, che finirà così per essere smascherata. Quale sarà la reazione di Leonor e degli altri vicini di casa?

