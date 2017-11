UOMINI E DONNE/ Anticipazioni: dubbi, paure e abbandoni per Sabrina Ghio (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico e news: Sabrina Ghio sempre più confusa dopo l'eiminazione di Nicolò Raniolo: Nicolò Fabbri sempre più favorito per la scelta finale.

01 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Sabrina Ghio

Brutte notizie per Sabrina Ghio che continua a versare lacrime nello studio del trono classico di Uomini e Donne. La tronista, arrivata nel programma di Maria De Filippi per trovare il vero amore, nonostante i mille dubbi e le perplessità, sta vivendo al cento per cento la sua avventura sperando di trovare l’amore della sua vita che la faccia sentire come una ventenne ma con la consapevolezza di una trentenne. L’ex ballerina di Amici, con un matrimonio finito alle spalle e una bambina, ha accettato l’invito della redazione di Uomini e Donne per trovare il suo principe azzurro. Sin dalle prime puntate, Sabrina ha posato gli occhi su Nicolò Raniolo. Con l’ex tentatore di Temptation Island, sembrava che Sabrina avesse creato qualcosa d’importante. Così pensava anche Sabrina che, invece, nel corso dell’ultima registrazione del trono classico ha dichiarato di non provare un interesse così forte per Sabrina da farlo restare in trasmissione. Raniolo, così, ha deciso di autoeliminarsi dando una fortissima delusione a Sabrina che, non solo si è lasciata andare alle lacrime ha anche ammesso di sentirsi profondamente presa in giro.

NICOLO’ FABBRI SARA’ LA SCELTA?

Se Nicolò Raniolo ha deciso di lasciare il programma non sentendo per Sabrina un forte sentimento, Nicolò Fabbri ha ammesso di essere totalmente preso dalla tronista di Uomini e Donne. Nicolò continua a lanciare messaggi importanti a Sabrina la quale, però, non riesce a fidarsi totalmente di lui. D’accordo con l’ex ballerina di Amici è Gianni Sperti che continua ad avere dubbi sulla sua sincerità notando un atteggiamento diverso tra quello che Nicolò ha in puntata e quello che sfoggia sui social. Il corteggiatore, però, si dice pronto a fare qualsiasi cosa pur di conquistare la fiducia di Sabrina. Quest’ultima, del resto, nonostante i dubbi, non riesce a stare lontana da Nicolò Fabbri per il quale prova un fortissimo interesse. Ad oggi, dunque, è Fabbri il grande favorito per la scelta finale anche se, alla corte di Sabrina, sono arrivati nuovi corteggiatori. La Ghio allargherà i suoi orizzonti o continuerà a concentrarsi su Fabbri?

