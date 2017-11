Un posto al sole / È il giorno della finale di Chef Parade: Patrizio vincerà il titolo?

Anticipazioni Un posto al sole, puntata 1 novembre: comincia la finale di Chef Parade. Patrizio realizzerà il suo sogno? Vittorio contina ad indagare su Anita Falco.

01 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Un posto al sole

La settimana di Un posto al sole non conoscerà alcuna interruzione dal punto di vista della programmazione. La soap partenopea, infatti, andrà in onda anche oggi 1° novembre in occasione della festività di Ognissanti, a differenza di quanto accadrà per alcune telenovelas del ricco pomeriggio di Canale 5. Si ripartirà dalla finalissima di Chef Parade, alla quale è giunto Patrizio mettendo in pericolo la sua stessa relazione con Rossella. Riuscirà a raggiungere il risultato prefissato? Nel frattempo, il più caro amico del giovane Giordano avrà ben altro a cui pensare: Vittorio è riuscito a trovare Anita, confrontandosi con lei riguardo le sue vere intenzioni. La ragazza è l'unica testimone in grado di scagionare Luca Grimaldi dalle accuse di omicidio: manterrà la sua versione anche dopo avere scoperto ciò che è realmente accaduto diversi mesi prima?

Un posto al sole: crescono i dubbi di Marina

Nella puntata odierna di Un posto al sole si tornerà a parlare di Marina e dei suoi dubbi su Matteo Serra. Dopo avere scoperto l'impeto d'ira dell'amante, la Giordano faticherà a nascondere la sua preoccupazione mettendo per la prima volta seriamente in discussione questa relazione. Nel frattempo, Roberto si muoverà in senso contrario ovvero continuando a frequentare Alice ed Elena. Nonostante gli avvertimenti della moglie, l'imprenditore dimostrerà un forte interesse per la bambina e la madre, dicendosi disponibile anche a trovare una nuova casa alla figliastra. La sua idea sarà affittarle un appartamento di sua proprietà, per questo proporrà ad Elena di incontrarsi in un edificio per visionare tale nuovo domicilio. Elena sarà titubante, dubitando delle vere intenzioni del Ferri. Alla fine accetterà, mettendosi ancora una volta in grossi guai? Ricordiamo che fin dall'inizio Marina si è detta contraria a questa frequentazione e gli stessi fan di Un posto al sole avevano espresso la convinzione che la vicenda avrebbe riservato grandi sorprese.

© Riproduzione Riservata.