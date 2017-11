Uomini e Donne/ Anticipazioni, Gemma pronta a lasciare il programma con Guido? C'è chi spera... (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono Over: Gemma Galgani ha deciso di uscire e conoscere Guido nonostante la differenza d'età. Possibile stia per nascere una nuova coppia?

01 novembre 2017 Anna Montesano

Gemma Galgani a Uomini e Donne

Continua ad essere Gemma Galgani la dama di Uomini e Donne più chiacchierata del Trono Over. Nell'ultima puntata andata in onda, la dama ha incontrato un nuovo pretendente, Guido, che si è detto davvero emozionato e affascinato da lei. Potrebbe essere proprio lui l'uomo giusto per Gemma, apparso sin da subito davvero interessato alla dama. Scopriremo prossimamente che Gemma subito dopo la puntata ha deciso di uscire sia con lui che con Riccardo ed è anche qui che il nuovo arrivato sottolinea la sua grande emozione nell'uscire con lei, cosa che prova anche la stessa Gemma. Un'uscita che purtroppo scatenerà molte critiche in studio, soprattutto da parte di Giorgio Manetti che dirà di trovare finta Gemma. Nonostante le critiche, che vedranno ancora una volta Gemma contro Giorgio, la dama è più che propensa a continuare la sua conoscenza con Guido.

GEMMA E GUIDO NUOVA COPPIA DEL TRONO OVER?

Ma cosa ne pensa il pubblico di Uomini e Donne del fatto che Gemma abbia deciso di uscire con un uomo così tanto più giovane di lei? Sono circa 10 gli anni che separano Guido da Gemma e il pubblico da casa si divide tra chi crede che sarà un'altra conoscenza destinata a concludersi entro breve e chi invece crede che stavolta potrebbe essere per Gemma quella giusta. "Tempo un paio di puntate e come regola impone andrà' a corteggiare qualche altra donna del parterre femminile ...Venire per Gemma e' solo un pretesto per rimanere!!" scrive infatti qualcuno, invece c'è chi trova che "Guido è un uomo a modo, gentile e simpatico, potrebbe essere davvero quello giusto per Gemma, lo speriamo per lei!". Non ci resta che attendere le prossime puntate del Trono Over...

